Les fronteres de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'obriran la mitjanit del 17 de maig, segons ha informat aquest dijous el govern espanyol. Aquests passos estaven tancats des del març del 2020. La reobertura serà gradual. A partir del 17 de maig, es reobriran els passos de El Tarajal, a Ceuta, i de Beni Enzar, a Melilla, per a ciutadans residents a la UE i per a persones autoritzades a circular per l'espai Schengen. A partir del 31 de maig, podran ingressar a territori espanyol a través dels mateixos passos els treballadors transfronterers legalment reconeguts, així com aquells que, per caducitat de la targeta que els acredita, han obtingut un visat específic per a Ceuta i Melilla.

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, signarà aquesta setmana l'ordre ministerial de fronteres que modificarà la que mantenia tancats aquests dos passos des del març del 2020. A més, el Ministeri de l'Interior ha reforçat els efectius policials tant a Ceuta com a Melilla per garantir les "necessitats de seguretat". La reobertura arriba després del treball bilateral entre les autoritats espanyoles i marroquines arran de la trobada mantinguda entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el rei del Marroc, Mohamed IV. Aquest mateix dimecres, hi va haver una reunió entre el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, i el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita. Albares ja va anunciar que la reobertura de les fronteres seria "en els pròxims dies". A partir del 17 de maig, per accedir a Ceuta i Melilla serà imprescindible complir amb els requisits sanitaris que disposi el Ministeri de Sanitat per a aquests passos fronterers. Dins del procés gradual, les autoritats dels dos països determinaran les següents categories de persones i mercaderies que podran accedir a Ceuta i Melilla a través de la frontera amb el Marroc. L'ordre de fronteres que dictarà el ministre de l'Interior prorrogarà totes les restriccions que s'apliquen en l'actualitat a les fronteres exteriors terrestres, marítimes i àrees espanyoles seguint les recomanacions del Consell de la Unió Europea (UE) a causa de la crisi de la covid-19 fins a la mitjanit del 15 de juny.