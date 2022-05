El gegant energètic Gazprom ha anunciat el tall d'enviament de gas a Europa a través del gasoducte polonès Yamal, segons informa l'agència de notícies russa Interfax. En concret, Gazprom ha tallat l'aixeta a Europol Gaz, firma encarregada de la part polonesa del conducte.

El moviment de la firma respon a les amenaces d'Occident de deixar de dependre del petroli i el gas rus, així com a la resta de les sancions per la invasió militar d'Ucraïna. El portaveu de Gazprom, Serguei Kupriyanov, ha subratllat que aquestes sancions comporten, també, la prohibició per a Gazprom d'utilitzar el gasoducte Yamal.

El gasoducte Yamal-Europe supera els 2.000 quilòmetres de longitud, des de Torzhok fins a Frankfurt, i el 2006 va arribar a enviar 33.000 milions de metres cúbics de gas. La secció polonesa té 683 quilòmetres i cinc estacions de compressió. La part majoritària de la propietat la té l'empresa Europol Gaz -en un 45% pertany a Gazprom- i el gestiona un operador independent del sistema polonès GTS Gaz.