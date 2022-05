El president de la Generalitat, Pere Aragonès, viatja la setmana que ve a Brussel·les per reunir-se amb l’expresident Carles Puigdemont i altres eurodiputats catalans. La visita s’iniciarà amb la trobada amb el líder de Junts el dimecres a la tarda. L’endemà es reunirà amb representants de Junts, ERC, PSC i Catalunya en Comú Podem al Parlament Europeu per “tractar els grans consensos de país”. A l’agenda pública del president no està prevista cap trobada amb alts càrrecs de les institucions de la Unió Europea.