Felip VI viatja aquest diumenge a Abu Dhabi per traslladar les seves condolences per la mort del president dels Emirats Àrabs Units, Khalifa bin Zayed al-Nahyan, però no està previst que es reuneixi amb el seu pare, el rei emèrit, que viu a la capital d’aquest país, segons han informat fonts de casa reial.

Felip VI, que ja està volant a Abu Dhabi, realitza aquest desplaçament com a cap d’Estat i en aquesta mena de cerimònies els temps van «molt ajustats», assenyalen aquestes fonts. Aquesta esperada trobada entre pare i fill tindrà lloc quan Joan Carles I torni de visita a Espanya, una cosa que, segons va anunciar l’emèrit al març, faria aviat. El Rei viatja acompanyat pel sotssecretari d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Luis Manuel Cuesta, per traslladar les seves condolences al nou president dels Emirats Àrabs Units (EAU), Mohamed bin Zayed al-Nahyan, per la mort de Khalifa bin Zayed al-Nahyan. Està previst que hi acudeixin també els presidents de França i Turquia, els reis de Bèlgica i els dels Països Baixos, a més del president del Consell de la Unió Europea, Charles Michel, entre altres mandataris. El Rei ha sigut present en cerimònies similars: a Oman per la mort del sultà Qaboos bin Said el 2020 i a l’Aràbia Saudita per la mort del rei Abdullah bin Abdulaziz al-Saud el 2015. Després de la mort, el setembre del 2020, del xeic Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, emir de Kuwait, Felip no va poder acudir a la capital kuwaitiana per la pandèmia. Un cop traslladades les seves condolences al cap de l’Estat dels Emirats Àrabs Units, el Rei emprendrà viatge de tornada a Madrid.