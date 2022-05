El president de Finlàndia i el govern del país han aprovat formalment aquest diumenge la sol·licitud d’ingrés a l’OTAN. Ho han anunciat en roda de premsa el president, Sauli Niinistö, i la primera ministra, Sanna Marin. La decisió haurà de ser ratificada al Parlament en els propers dies. De fet, Niinistö va trucar dissabte el seu homòleg rus, Vladímir Putin, per informar-lo de la intenció del país nòrdic de sol·licitar l’adhesió a l’OTAN. El president rus ja l’ha advertit que “aquesta renúncia a la tradicional política de neutralitat militar és una equivocació, ja que no existeix cap amenaça per a la seguretat de Finlàndia”, ha informat el Kremlin.