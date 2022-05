Si creus que has de fer un canvi en la teva dieta, has d'apostar per l'anomenat "realfood", menjar real, en català. El nutricionista Miquel Gironès, que compta amb milers de seguidors a les xarxes socials, fa una llista amb els aliments que no has d'incorporar en la teva rutina si vols perdre pes aquesta primavera. Tots segueixen la línia d'aliments saludables que s'allunyen dels ultraprocessats, que alhora que temptadors, poden ser perjudicials:

: Els experts asseguren que tan important és el que menges com el que beus. L'aigua amb gas no té calories, per tant, la pots incorporar a qualsevol àpat. Així, pots substituir aquest líquid pels refrescos. Xocolata : Qui ha dit que fer dieta és menjar només verdures i fruites? La xocolata (pura) és saludable i ajuda a perdre pes. A més, és l'aliment perfecte per saciar la gana. Ara bé, és importantíssim que sigui xocolata negra: ni amb llet ni amb qualsevol de les seves diferents combinacions.

Peres: Una altra de les fruites sabroses que és sana i gairebé no aporta calories. Seguint aquests senzills consells quan vagis a fer la compra, pots aconseguir tenir un estil de vida més sa. És important que acompanyis la teva dieta amb exercici físic per millorar la teva salut física i mental.