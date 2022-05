Les restriccions provocades per la pandèmia de la covid comencen a relaxar-se. A l’abril Espanya va aprovar el reial decret a través del qual es va posar fi a l’obligatorietat de portar mascareta a tots els espais tancats, excepte en el transport públic, els centres sanitaris i les residències. Ara que s’acosten les vacances, un dels temes que més preocupa és el passaport covid, ja que hi ha països que continuen mantenint l’obligatorietat en viatjar mentre que d’altres el suprimiran.

La Unió Europea ha aprovat una mesura en què recomana eliminar l’ús obligatori de la mascareta en avions i aeroports. No obstant, aquesta relaxació de les restriccions contra el coronavirus, aprovada a través de l’Agència Europea de Seguretat Aèria (AESA) i el Centre per al Control i Prevenció de Malalties Europeu (ECDC), presenta algunes excepcions. Com per exemple, que continuarà sent necessària en els vols en què el país d’origen o destinació continuï imposant el seu ús dins del transport públic, com és el cas d’Espanya.

Els 20 països d’Europa sense obligatorietat

Són les 20 destinacions europees que han decidit eliminar l’obligatorietat del passaport covid per travessar les seves fronteres:

Grècia

Bulgària

Luxemburg

Estònia

Letònia

Polònia

Eslovàquia

Romania

Finlàndia

Eslovènia

Suècia

Regne Unit

República Txeca

Suïssa

Lituània

Dinamarca

Irlanda

Noruega

Islàndia

Hongria

Per a la resta de països de la Unió Europea el passaport covid sí que és necessari i per aconseguir-lo s’ha de tenir la pauta completa de vacunació, és a dir, les tres dosis.

Altres opcions

Si únicament es tenen dues vacunes, hi ha diverses opcions:

Posar-se la tercera dosi de la vacuna.

Presentar un test d’antígens màxim 24 hores abans del viatge o una PCR negativa, 72 hores abans.

Presentar un certificat de recuperació expedit per un centre de salut que indiqui que no han passat més de 180 dies des de la data del primer positiu. Tindrà una validesa de sis mesos.

Altres països del món on es demana el passaport covid són els Estats Units, Colòmbia, el Marroc i el Canadà.

El ple del Parlament Europeu ha aprovat la pròrroga durant un any més del certificat covid per viatjar dins de la Unió Europea, tot i que la mesura es revisarà en funció de com evolucioni la situació pandèmica.