Els set països més industrialitzats del món es reuneixen aquest dijous i divendres a la localitat alemanya de Königswinter, a prop de Bonn, amb l’objectiu de debatre un paquet d’ajuda financera a Ucraïna.

«Ucraïna defensa els nostres valors i per això tenim la responsabilitat d’ajudar-la financerament», ha afirmat el ministre de Finances alemany, el liberal Christian Lindner, abans de començar les deliberacions amb la resta de ministres de Finances dels països del G-7. Segons Lindner, busquen «assegurar la capacitat de pagaments d’Ucraïna», i ha refusat confirmar la xifra de 15.000 milions d’euros que han publicat alguns mitjans de comunicació.

La prioritat d’aquesta reunió del G-7 (els Estats Units, el Japó, el Canadà, França, Itàlia, el Regne Unit i Alemanya) és completar una nova ronda de finançament per cobrir el pressupost ucraïnès del trimestre en curs. Per a això, mantenen converses amb el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial.

5.000 milions de dòlars al mes

«Soc bastant optimista respecte al fet que serem capaços, amb el G-7, de reunir els fons que permetran a Ucraïna defensar-se al llarg dels pròxims mesos», va declarar Lindner, el país del qual presideix aquest any el grup de potències.

Per redreçar l’economia, Kíiv calcula que necessita 5.000 milions de dòlars al mes. «Demanem un recolzament financer elevat, però el preu també és alt. Per a nosaltres és una manera de sobreviure», ha declarat recentment a AFP el ministre d’Economia ucraïnès, Serhí Màrtxenko.

De l’enorme paquet d’ajuda de 40.000 milions de dòlars per a Ucraïna que el president dels EUA, Joe Biden, va anunciar la setmana passada, uns 7.500 milions s’haurien de destinar al pressupost d’Ucraïna, han deixat clar fonts ministerials del G-7. «Demanaré als meus homòlegs que s’afegeixin a nosaltres per augmentar el recolzament financer a Ucraïna. Ucraïna necessita (...) la nostra ajuda i la necessita ara», ha dit la secretària del Tresor, Janet Yellen, quan ha arribat a Königswinter.

Per la seva part, la Comissió Europea va proposar dimecres una «nova ajuda macrofinancera» per a aquest any de «fins a 9.000 milions d’euros».

Actius russos congelats

Una de les opcions que s’estudien per finançar l’ajuda a Ucraïna és la possibilitat de fer servir els actius russos congelats per les sancions occidentals. Alemanya considera que és una hipòtesi «políticament concebible» però destaca, igual que França, que existeixen molts obstacles jurídics.

«Hem d’examinar amb deteniment les limitacions que se’ns imposen», ha dit el ministre d’Hisenda francès. «Hem de respectar l’Estat de dret, encara que estiguem tractant amb oligarques russos», ha afegit, per la seva part, el ministre alemany.

Els titulars de Finances del G-7 també abordaran a la reunió d’avui i demà la recuperació econòmica global després de la pandèmia i la inflació, que ja era elevada i que s’ha disparat després de l’esclat del conflicte bèl·lic, així com mesures per protegir els països amb més dificultats davant el fort encariment dels aliments i de l’energia.