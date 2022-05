El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, surt pràcticament indemne del 'Partygate', el cas de les festes il·legals que es van celebrar a la seva oficina de Downing Street durant el confinament. Després que la Policia Metropolitana –Scotland Yard- donés per tancada la investigació aquesta setmana, el cos ha informat que el 'premier' britànic no rebrà més sancions per l'escàndol.

Així, Johnson només haurà de fer front a una sanció de 50 lliures que se li va imposar el mes passat relacionada amb el mateix cas. La investigació de la policia britànica ha conclòs amb 126 multes a 83 persones, tot i que les autoritats no han especificat l'import de les sancions. També en surt pràcticament indemne la dona del primer ministre, Carrie Johnson, qui també va ser multada amb 50 lliures el mes passat però que no rebrà més sancions. Tot i que les autoritats policials donen la investigació per tancada, encara que pendent la publicació de l'informe elaborat per la vicesecretària del gabinet de Johnson, Sue Gray, que s'espera que contingui una sèrie d'informacions que posin en dubte el comportament i el lideratge del primer ministre britànic durant la pandèmia. El document encara no ha vist la llum per no interferir amb la investigació policial.