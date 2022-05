Un restaurant de la famosa plaça de Sant Marc va cobrar 1.143 euros per quatre mitjanes, peix fregit, aigua mineral i el servei de cobert a quatre turistes japonesos, estudiants de la Universitat de Bolonya. L'alcalde de Venècia, Luigi Brugnaro, ha demanat disculpes a través del seu compte de Twitter: "En els pròxims dies verificarem bé aquest episodi, enviarem la còpia de la queixa: si aquest episodi vergonyós es confirma, farem tot el possible per castigar els responsables. ¡Estem a favor de la justícia, sempre!"

Nei prossimi giorni verificheremo bene questo episodio, ci faremo inviare la copia della denuncia se è stata effettivamente presentata. Se sarà confermato questo episodio vergognoso, faremo tutto il possibile per punire i responsabili. Noi siamo per la giustizia, sempre! https://t.co/SgDDJWB3VP — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 21 de enero de 2018 Els fets van tenir lloc el 5 de desembre a l'Osteria da Luca. Els estudiants japonesos van entregar les proves de l'abús a la policia de Bolonya. El cas va córrer per les xarxes socials i diversos usuaris van treure a a llum més factures d'aquest restaurant. El diari Venezia Today va publicar una fotografia de la factura.Venezia Today Dos periodistes de l'italià Il Gazzetino van fer la mateixa comanda al mateix restaurant, i el compte va pujar a 82 euros per persona. La CNN ha fet pública una llista de llocs a evitar el 2018, on hi ha Venècia, acompanyada de Dubrovnik, Santorini i Barcelona.