El magnat Elon Musk es va reunir aquest divendres amb el president del Brasil, Jair Bolsonaro, per analitzar el «potencial econòmic» del país i va anunciar el seu pla per «monitoritzar» l’Amazònia i ampliar la xarxa d’internet que arribarà fins als punts més remots de la regió gràcies a la seva xarxa de satèl·lits.

Musk, home més ric del món i fundador de Tesla i Space X, va mantenir una trobada amb el cap d’Estat brasiler en un hotel de luxe a Porto Feliz, a l’interior de l’estat de São Paulo, quan falten cinc mesos per a les eleccions presidencials. Sobre la taula, segons Bolsonaro, hi va haver temes com el «potencial econòmic del Brasil», les inversions, la innovació, la connectivitat i l’ús de la tecnologia per «reforçar la protecció» en l’Amazònia.

Musk va anunciar el «llançament» del seu sistema de satèl·lits Starlink a 19.000 escoles sense connexió en àrees rurals, una tecnologia que, segons va dir, permetrà també el «monitoratge» ambiental de l’Amazònia. «Necessitem aquesta connectivitat» per protegir l’Amazònia, va ressaltar Musk davant un selecte grup d’empresaris i estudiants.

El ministre de Comunicacions del Brasil, Fabio Farias, promotor de la trobada, va assenyalar que els satèl·lits de baixa altitud podran ser llançats a la regió amazònica en «els pròxims mesos», tot i que no va detallar la inversió del projecte que busca ampliar la connectivitat en l’Amazonía.

Primer trimestre del 2023

L’Agència Nacional de Telecomunicacions del Brasil (Anatel) havia autoritzat a principis d’aquest any l’operació dels satèl·lits de Starlink, el qual permet accedir a la xarxa mitjançant petites antenes fàcils d’instal·lar en qualsevol lloc on no arriben els proveïdors regulars d’internet.

Starlink té autorització per col·locar 40.000 satèl·lits al món i actualment n’hi ha 2.000 de llançats a 500 quilòmetres de la terra. Segons els mateixos plans de Musk, Starlink podria ser accessible per a l’Amazònia en el primer trimestre del 2023.

Segons el líder de la ultradreta brasilera, la proposta de Musk per connectar les regions més remotes de l’Amazònia amb internet via satèl·lit pot ajudar a mostrar la «realitat» sobre el bosc tropical més gran del planeta.

«Comptem amb Musk perquè l’Amazònia sigui coneguda per tots al Brasil i el món, per mostrar l’exuberància d’aquesta regió, com és preservada i quin dany causa per a nosaltres aquells que difonen mentides sobre aquesta regió», va assenyalar Bolsonaro durant el pronunciament.

La desforestació a l’Amazònia ha arribat a nivells rècord durant el Govern del líder de la ultradreta, segons han revelat els actuals sistemes de vigilància, i les organitzacions ecologistes atribueixen l’augment de la destrucció a la menor fiscalització a causa de successives retallades pressupostàries i al discurs antiambientalista del president.

Bolsonaro, a més, és partidari de l’explotació econòmica a la selva i defensa un projecte de llei per legalitzar la mineria industrial en terres indígenes.