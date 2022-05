Al començar la pandèmia del coronavirus, Kim Jong-un, mandatari absolut de Corea del Nord, es va afanyar a clausurar el país. Per evitar l’entrada del virus va tancar i va reforçar les seves fronteres, i va prohibir l’entrada de persones i productes no imprescindibles.

«Esperaven mantenir aquest aïllament durant alguns anys, fins al final de la pandèmia mundial», indica a la BBC Mundo Andrei Lankov, director del portal especialitzat NK News i considerat un dels experts més grans a Corea del Nord.

A tal punt arribava l’autoconfiança del règim que va rebutjar ofertes de la Xina i el mecanisme Covax per vacunar la seva població contra la covid-19.

De fet, no ha administrat ni una sola dosi entre els seus 25 milions d’habitants. Però el virus va entrar a Corea del Nord i aquesta setmana hi ha hagut una explosió de casos.

Avui els contagis superen els dos milions i el govern ha informat de 65 morts, tot i que es creu que podrien ser molts més.

L’estratègia de Kim d’apostar per l’aïllament radical i rebutjar les vacunes no ha pres per sorpresa els que coneixen bé Corea del Nord i la ideologia que regeix l’Estat: la doctrina juche, que fa referència a l’«autosuficiència» o «autoconfiança» que té una persona.

Segons la BBC, l’avi de Kim Jong-un va formular per primera vegada la paraula ‘juche’ als anys 50 i la va imposar com a doctrina de l’Estat en la dècada següent.

Quan Corea del Nord era un petit, i ja estratègic país ja tenia una doctrina que el guiava.

Pronunciada «txutxe» (en coreà 주체) la paraula no té una traducció exacta en espanyol, per la qual cosa habitualment es defineix com a «autosuficiència» o «autoconfiança».

L’existència de Corea del Nord des del 1945 (tot i que va ser tres anys després quan es va establir oficialment com a Estat) està vinculada a la figura del «president etern» Kim Il-sung que, patrocinat per Stalin, va fundar el país i el va governar fins a la seva mort el 1994.

L’avi de Kim Jong-un va formular per primera vegada la paraula ‘juche’ als anys 50 i la va imposar com a doctrina de l’Estat en la dècada següent, quan Corea del Nord era un petit –tot i que estratègic– exponent del bloc comunista a Àsia a l’ombra dels dos gegants: la Unió Soviètica i la Xina.

Kim Il Sung va imaginar tres aplicacions específiques de la filosofia juche: independència política i ideològica, especialment de l’URSS i la Xina; independència econòmica i autosuficiència; i un sistema de defensa nacional viable.

Aquesta ideologia d’autosuficiència els va portar a rebutjar les vacunes que la Xina els oferia quan va esclatar la pandèmia. Però és una situació que porta un segle. I aquesta desconfiança persisteix.

«El país ha assumit la política mèdica juche com a mètode preventiu» per a la covid-19, assegura el professor Nam Sung-wook, especialista en estudis nord-coreans de la Universitat de Corea a Seül.

«La política des del principi ha sigut bloquejar i evitar l’entrada d’estrangers. Històricament Corea del Nord ha sigut aquest tipus de país i la seva mentalitat és evitar que entrin aquests ‘terribles’ estrangers amb aquest virus», explica, per la seva banda, Daniel Tudor, autor del llibre North Korea Confidential.

De fet, la desconfiança cap a tot el que és estranger durant la crisi sanitària global no només explica el tancament de fronteres, segons experts, sinó també el rebuig de les vacunes.

«La seva lògica és clara: no volien convidar estrangers, als quals veien com a possibles propagadors de la malaltia, i sense l’assistència d’estrangers és impossible realitzar una campanya de vacunació a gran escala», afirma Andrei Lankov.