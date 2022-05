Els amics de Salvador Ramos, de 18 anys, van ser testimonis de com el seu comportament va canviar progressivament abans d’atacar l’escola d’Uvalde, a Texas.

El noi, identificat per les autoritats com l’autor de la matança d’aquest dimarts, vivia amb la seva mare i, de vegades, amb la seva àvia, segons ha explicat al ‘The Washington Post’ Santos Valdez, un dels amics de l’homicida. Valdez, va explicar que Ramos va patir assetjament per par d'altres estudiants. «El van assetjar pitjor a l’escola secundària», ha revelat. Tots dos solien jugar a videojocs com Fortnite i Call of Duty fins que Ramos va canviar, ha afegit Valdez.

Segons ha explicat al ‘Post’, en una ocasió, Ramos va aparèixer amb talls a tota la cara. Primer va dir que un gat li havia esgarrapat el rostre. «Després em va dir la veritat, que es tallava la cara amb ganivets una vegada i una altra», ha detallat Valdez. «Jo estava com, ‘Ets boig, germà. Per què fas això?’». La seva resposta va ser breu però reveladora: ho va fer per diversió, ha recordat qui va ser el seu amic. Valdez també ha recordat que Ramos conduïa amb un altre amic de nit i disparava a persones a l’atzar amb una pistola d’aire comprimit.

Fa aproximadament un any, Ramos va publicar fotos a les xarxes socials de rifles automàtics que «tindria en la seva llista de desitjos», ha dit Valdez. Fa quatre dies, va publicar imatges de dos rifles. L'assaltant va comprar l’arma utilitzada en l’atac immediatament després de fer 18 anys, que va ser el 16 de maig, segons ha informat al The Washington Post una persona vinculada a les primeres troballes de la investigació.