Salvador Raimondo Ramos, el jove identificat com l’autor del tiroteig a l’escola primària d’Uvalde, es va atrinxerar amb les seves víctimes en una sala d’actes del centre abans d’executar-les, segons ha explicat el portaveu del Departament de Seguretat Pública de Texas, el tinent Chris Olivarez.

Després Ramos va disparar, matant dos mestres i 19 nens, ha explicat Olivarez, per a qui aquesta manera d’actuar mostra «simplement la total maldat del tirador», informa la CNN.

Olivarez ha explicat que els agents encarregats de detenir Ramos van inspeccionar tot el centre escolar abans de poder trobar-lo, forçar el pany de la sala d’actes i abatre’l. El jove de 18 anys vestia una armilla antibales «utilitzada per equips tàctics, com els SWAT», i portava un rifle d’assalt.

De moment, Olivarez no s’ha atrevit a donar una xifra de quants més nens podrien estar ferits. «Era una sala d’actes petita, hi podria haver entre 25 i 30 estudiants allà (...) no tinc el número exacte (...). Era el típic lloc on hi ha grans grups de nens (...) tots junts, sense enlloc on anar», ha dit.

«Hi ha moltes preguntes sense resposta», ha expressat Olivarez, que ha informat que les autoritats de Texas treballen ja amb l’FBI per determinar si l’escola era un objectiu específic de Ramos. «Estem mirant si hi havia algun indicador, alguna bandera vermella, mirant les seves xarxes socials», ha explicat.

«El que sabem sobre el tirador és que residia aquí a Uvalde, va assistir a una de les escoles secundàries locals, vivia amb els seus avis, estava aturat, sense amics, sense nòvia que puguem identificar en aquest moment, sense antecedents penals, sense afiliació a bandes tampoc», ha assenyalat.

Olivarez ha explicat que la primera víctima de Ramos, la seva pròpia àvia que va disparar abans d’irrompre a l’escola, està viva i que estan mirant de localitzar el seu avi i altres familiars pròxims.

Mestres armats

Mentrestant, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha proposat que es capaciti els mestres per «defensar» les escoles i els seus estudiants davant aquest tipus de situacions a través d’un programa impartit per la Policia.

«Hi hauria d’haver un programa a Texas que permeti als mestres, als districtes escolars, estar capacitats per ajudar a defensar l’escola també», ha dit Paxton en una entrevista telefònica per a la cadena Fox.

«Estem enviant 40.000 milions a Ucraïna, segurament podem defensar els nens a les nostres escoles i portar policies capacitats per ajudar a fer-ho», ha insistit.

Per la seva part, el congressista demòcrata per Connecticut Chris Murphy ha pres la paraula al Senat per «pregar, literalment», als seus col·legues republicans que assumeixin d’una vegada la problemàtica que hi ha als Estats Units respecte a les armes i els ha demanat que donin suport a les lleis «que facin que això sigui menys probable».

«Això només passa en aquest país. En cap altre lloc els nens petits van a l’escola pensant que els poden disparar. En cap altre lloc els pares han de parlar amb els seus fills com jo he hagut de fer-ho sobre per què van quedar tancats en un lavabo i se’ls va dir que callessin durant cinc minuts en cas que un home dolent entri a l’edifici», ha exposat.

Posteriorment davant la premsa ha rebutjat l’argument dels republicans de responsabilitzar «malalts mentals» d’aquest tipus de matances i ha defensat que no es pot explicar el que passa als Estats Units sota aquest prisma.

«Estalviïn-me aquestes ximpleries sobre les malalties mentals. No tenim més malalties mentals que qualsevol altre país del món. No es pot explicar això a través d’aquest prisma perquè no som un cas atípic. Ho som en l’accés a armes de foc i la capacitat dels delinqüents i les persones molt malaltes per aconseguir-les. Això és el que fa que els Estats Units siguin diferents», ha explicat.