Les matances escolars no són una anomalia als Estats Units. Aquest dimarts, un noi de 18 anys ha assaltat l’escola Robb Elementary d’Uvalde, a Texas, en un tiroteig en què ha matat 19 nens i dos adults. Aquesta nova tragèdia ha sigut la més gran en gairebé una dècada, quan la xifra de morts a l’escola de Sandy Hook va assolir els 26. No obstant, no és, ni de bon tros, l’única.

En aquests gairebé cinc mesos del 2022, s’han produït fins a 27 tirotejos escolars als EUA, i el d’ahir és el més mortífer. Aquests atacs han causat 27 víctimes mortals, de les quals 24 eren menors d’edat, segons càlculs de l’Education Week’s 2022 School Shooting Tracker. A més, 40 persones n’han resultat ferides. Amb aquestes xifres, el 2022 va a pas de gegant per assolir el nefast rècord de més tirotejos a les escoles del país, una posició que ara ocupa l’any passat, amb 34 matances escolars. El 2020, la restricció a la mobilitat a causa de la pandèmia va fer que el nombre d’atacs baixés a 10, i el 2019 i el 2018 en van ser 24. Com ja va passar després d’altres matances, la d’ahir a Uvalde està reobrint el debat sobre regular la venda d’armes al país i, fins i tot, sobre si els professors haurien d’anar armats a classe. En els últims 20 anys, els EUA han viscut múltiples atacs armats contra escoles, instituts i universitats del seu territori. Aquests són els casos més notoris: Oxford, 2021 El 30 d’octubre de l’any passat, un noi de 15 anys va matar quatre estudiants i va ferir set persones més a l’escola secundària d’Oxford, a Michigan. El cas s’estudia com un «acte terrorista». Santa Fe, 2018 El 18 de maig, un adolescent de 17 anys va assassinar a trets 20 persones a l’institut d’educació secundària de Santa Fe, a Texas. L’autor de la matança va ser detingut i és a la presó. Parkland, 2018 El 14 de febrer, dia de Sant Valentí, un noi de 19 anys va tenir la macabra idea de descarregar el seu rifle semiautomàtic contra els seus companys i va assassinar 17 persones. Va ser a l’escola de secundària Marjory Stoneman Douglas de Parkland, a Florida, d’on havia sigut expulsat per motius disciplinaris. És a la presó. Roseburg, 2015 L’1 d’octubre, un estudiant de 26 anys va obrir foc a la Universitat d’Umpqua, a Oregon, i va matar nou persones. Posteriorment, es va suïcidar amb un tret al cap. Newtown, 2012 El 14 de desembre del 2012, els EUA van viure la pitjor matança escolar de la seva història. Amb 20 anys, Adam Lanza va assassinar la seva mare abans de dirigir-se a l’escola de primària de Sandy Hook, a Connecticut, on va matar 26 persones, la majoria nens i nenes d’entre sis i set anys. L’autor de la matança es va suïcidar. Virgínia, 2007 El 16 d’abril, un estudiant de la prestigiosa Universitat Virginia Tech va assassinar 32 persones i en va ferir 17 més amb les seves dues pistoles semiautomàtiques abans de suïcidar-se. Va ser la matança més gran de la història del país fins que, el 2016, un home va assassinar 49 persones en club gai a Orlando. Columbine, 1999 Dos estudiants de 17 i 18 anys de l’institut de Columbine, a Colorado, van matar 12 companys i un professor abans de suïcidar-se. No van aconseguir fer detonar les bombes casolanes que havien preparat. La matança va obrir un important debat sobre la necessitat de regular la venda d’armes al país.