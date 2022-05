La directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Sylvie Briand, ha assegurat aquest divendres que el més probable és que augmentin els casos de verola del mico, però ha subratllat que és un virus que "no ha de preocupar la població general". "No sabem si estem veient la punta de l'iceberg o si queden més casos", ha dit Briand en una sessió informativa sobre les dades que té l'organisme pel que fa als nous brots de verola del mico. Briand ha admès "incertesa" sobre com evolucionarà el virus, però ha remarcat que "no és com la covid-19" perquè no es transmet ràpidament.

"La xifra de contagiats pot augmentar en els pròxims dies perquè considerem que estem al principi d'un fet que és inusual i que encara hi ha pocs casos exportats a països no endèmics", ha dit a directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l'OMS. Tanmateix, ha insistit que la transmissió de la verola del mico és pot aturar si s'actua amb rapidesa. La recomanació de l'OMS continua sent principalment l'aïllament de les persones contagiades perquè es transmet pel contacte físic. En aquest sentit, la directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l'OMS ha insistit que no recomanen ni restriccions als viatges ni campanyes de vacunació massives. Les mesures, ha remarcat, han de ser "puntuals". Verola del mico: Ja hi ha 98 positius a Espanya "Si apliquem les mesures adequades, el més probable és contenir el contagi. És una fase molt inicial i tenim l'oportunitat de frenar (la transmissió) ara", ha subratllat Briand. Davant una infecció, ha dit que cal cobrir les lesions, evitar el contacte amb la pell i netejar els utensilis que la persona contagiada hagi tocat. Per frenar els brots, ha demanat a les autoritats fer rastreig dels contactes per detectar els casos en la primera fase. L'OMS està ara analitzant per què estan sorgint nous brots de verola del mico. Briand ha dit que no sembla que sigui perquè hi ha una nova variant del virus. "En la seqüenciació sembla que la variant és la mateixa. Potser té més a veure amb el comportament humà", ha afirmat. La directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l'OMS ha assegurat que la majoria dels casos detectats són lleus i que la mortalitat és baixa i es pot reduir amb els tractaments i les vacunes.