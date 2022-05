Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE) s'insten a "accelerar" la sortida del cereal bloquejat a Ucraïna per evitar una crisi alimentària. En les conclusions de la cimera que ha reunit els líders europeus a Brussel·les, els 27 condemnen els atacs russos contra infraestructures agrícoles i de transport dels productes i s'insten a treballar per "facilitar" la sortida del cereal retingut a Ucraïna a través de rutes terrestres i ports de la UE. En matèria energètica, els líders europeus remarquen la necessitat de "millorar la resiliència" del mercat de gas davant els talls de subministrament per part de Gazprom a diversos països. Ara per ara, Rússia ha tallat l'aixeta del gas a cinc països del club comunitari.

En les conclusions de la reunió, els líders europeus fan una crida a la comunitat internacional per assegurar una "resposta extensa" a la possible crisi alimentària global derivada de la invasió russa d'Ucraïna. A més, els 27 insten la Comissió Europea a estudiar la possibilitat de mobilitzar reserves del Fons Europeu de Desenvolupament per ajudar els països afectats.

Millorar l'estabilitat del mercat del gas

Pel que fa a l'energia, els 27 admeten que cal millorar la resiliència del mercat del gas, així com estudiar mesures per fer front a l'augment dels preus de l'energia. Sobre aquesta última qüestió, els caps d'estat i de govern de la UE reclamen a l'executiu comunitari avaluar la "viabilitat" de limitar els preus de manera temporal "en cas que sigui apropiat".

En la qüestió energètica, els 27 també aposten per diversificar els subministradors i accelerar les autoritzacions a projectes de renovables, així com "millorar" les interconnexions amb inversions per crear-ne de noves o completar les ja existents. En aquest punt, els líders aposten per "aprofitar el potencial" de la península Ibèrica per garantir la seguretat energètica de la UE.

Segons ha dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, després de la reunió, les reserves de gas de la UE estan al 41%, un 5% més que l'any anterior. A més, ha apuntat que l'arribada de gas natural liquat s'ha doblat el primer trimestre de l'any.

Finalment, els 27 reiteren la necessitat de reforçar les capacitats de defensa i seguretat. "Cal una UE més forta i capaç en l'àmbit de la seguretat i la defensa", diu el document, que subratlla que calen "més i millors" inversions en aquesta qüestió.

Sancions

Sobre les sancions a Rússia per la guerra d'Ucraïna, Von der Leyen ha dit que ara cal centrar-se en vigilar que no s'intenten esquivar les restriccions. Davant les peticions d'alguns líders d'avançar cap a un setè paquet de sancions, la presidenta de la Comisisó Europea ha celebrat que ja s'hagi tancat l'acord polític per embargar un 90% del petroli rus aquest any i ha insistit que és "important" mirar que no s'eludeixen les restriccions.