És una de les mesures amb què el Govern federal pretén pal·liar els efectes de la inflació, especialment dels desorbitats preus de la gasolina –que frega els dos euros a Alemanya–: l’anomenat ‘tiquet de 9 euros’, que acaba d’entrar en vigor i ja forma part de l’imaginari col·lectiu del país. Des de l’1 de juny i fins al 31 d’agost, els consumidors poden adquirir un bitllet amb què utilitzar metro, bus, tramvia, trens urbans i regionals per només 9 euros al mes i sense restriccions. Mai va ser tan barat viatjar en transport públic a Alemanya.

El tiquet, personal i intransferible, es pot adquirir a qualsevol terminal o través de les diferents aplicacions digitals dels mitjans de transport públic del país. Per evitar greuges comparatius, aquells usuaris que ja compten amb abonament mensual o anual en rebran la diferència corresponent durant els mesos en què s’apliqui la mesura.

El 9-Euro-Ticket, com s’escriu en alemany, permet la particularitat de creuar Alemanya en trens regionals i de proximitat, això sí, sempre en segona classe. La mesura no inclou trens d’alta velocitat ni llarga distància, però amb una mica de paciència i diversos canvis de línia es podrà, per exemple, viatjar de Berlín a alguna de les illes del mar Bàltic sense haver de comprar un bitllet addicional. L’arribada de l’estiu ha desencadenat l’eufòria entre turistes i el sector hoteler, que veu una oportunitat per impulsar el turisme nacional.

¿Transport saturat?

L’Associació de les Empreses de Transport Alemanyes (VDV) calcula que es vendran uns 30 milions de tiquets de 9 euros cada un dels tres mesos. Algunes veus han advertit d’una possible saturació del transport públic, una cosa que per si mateixa ja es donava abans de la introducció de la mesura en alguns trams ferroviaris i en dates festives assenyalades. Les diferents empreses de transport públic ja han anunciat, per això, que reforçaran el personal i l’oferta. El Deutsche Bahn, per exemple, posarà 50 trens addicionals mentre duri la mesura. El Govern federal també posarà 2.500 milions d’euros a disposició dels governs dels estats federats per cobrir-ne els costos.

La mesura està relacionada amb l’alta inflació que acumula Alemanya, que va tancar el mes d’abril per sobre del 7%. No obstant, l’actual Coalició Semàfor –tripartit de socialdemòcrates de l’SPD, verds i liberals de l’FDP– hi veu també una oportunitat per atraure més usuaris cap al transport públic en detriment del vehicle privat, especialment a les zones urbanes.

«Si volem assolir la meta de doblar la xifra d’usuaris del tren, llavors necessitem amb urgència els resultats del tiquet de 9 euros», ha dit Michael Theurer, comissionat del Govern federal per al transport ferroviari. La firma de l’acord de coalició de l’actual Govern tenia precisament com un dels objectius prioritaris el foment del transport públic per reduir l’emissió de CO2 i acostar-se a les metes de l’Acord de París.

Aquest objectiu dependrà en bona mesura de l’evolució dels preus dels carburants, que estan convertint l’ús del vehicle privat en gairebé un bé de luxe. A més del bitllet de 9 euros, el Govern alemany també ha reduït de manera temporal l’impost als combustibles, cosa que ha permès que el preu de la gasolina caigui aquesta setmana per sota dels 2 euros el litre.