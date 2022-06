La Unió Europea ha aprovat aquest dijous el sisè paquet de sancions contra Rússia, que inclou l'embargament del petroli per via marítima. En una reunió d'ambaixadors, els 27 han donat llum verda al paquet després de l'acord polític d'aquesta setmana dels caps d'estat i de govern.

El paquet final, però, no inclou a la llista negra el patriarca Ciril I, un fet que suposa una cessió més a Hongria per tal de desbloquejar la nova ronda de sancions. Es tracta d'una figura pròxima al president rus, Vladímir Putin, i ha estat polèmic per no haver condemnat la invasió russa d'Ucraïna.