El so dels trets va tornar a sobresaltar aquest dijous els Estats Units, on es van registrar dos nous tirotejos amb víctimes mortals a Wisconsin i Iowa. D’aquesta manera, continua l’escalada de violència després de la matança d’Uvalde.

El primer va deixar aquest dijous «múltiples» morts durant un funeral al cementiri de Graceland, a Racine, a uns 48 quilòmetres al sud de Milwaukee, la ciutat més gran de l’estat de Wisconsin. «A les 14.26 hores [hora local] s’han produït múltiples trets al cementiri de Graceland. Hi ha víctimes, però es desconeix quantes en aquest moment. L’escena continua activa i s’està investigant», va precisar la Policia de Racine en el seu compte de Twitter. La Policia va demanar al públic que evités la zona i va iniciar una investigació per aclarir els fets. El cementiri limita amb Osborne i Ohio a l’est i a l’oest.

L’alcalde de Racine, Cory Mason, va anunciar ahir a la nit que en resposta a l’augment de la violència amb armes de foc a la ciutat de Racine, fins al cap de setmana, tots els menors de 18 anys no podran estar als carrers de la ciutat de les 23.00 a les 6.00 hores (hora local). «L’atroç tiroteig d’avui en un cementiri mentre una família ja estava plorant la pèrdua d’un ésser estimat és una nova atrocitat dels autors de la violència a la nostra comunitat. Cal posar fi a la violència; la venjança no és la resposta. Posar fi a la violència de les armes és la màxima prioritat del Departament de Policia i de la meva administració», va remarcar Mason, tal com recull el diari local ‘The Journal Times Racine’.

En aquest sentit, va recalcar que va mantenir una conversa amb el governador i el fiscal general per sol·licitar més recursos per recolzar la prevenció de la violència a la ciutat. «Estic donant instruccions al Departament de Policia perquè apliqui activament la nostra ordenança de toc de queda per a menors durant el cap de setmana. Els menors de 18 anys han de ser a casa abans de les onze de la nit», va afegir.

Petició de Biden i dues dones mortes

A Iowa, un home va matar dues dones i més tard es va suïcidar a l’aparcament de l’església Cornerstone a la localitat d’Ames, en el segon tiroteig de la jornada als Estats Units i després de la sol·licitud del president nord-americà, Joe Biden, al Congrés perquè es prohibeixin les armes d’assalt al país.

El tiroteig es va produir poc abans de les 19.00 hores (hora local) i quan van arribar els agents al lloc dels fets van trobar dues dones i un home morts, segons va confirmar el cap de Policia de la ciutat, Nicholas Lennie, tal com va informar la cadena nord-americana NBC News. L’home va ser identificat com el principal sospitós de l’atac.

Després d’Uvalde

Els dos successos es produeixen només un dia després que un home armat matés el seu cirurgià i tres persones més a l’Hospital Saint Francis de Tulsa, a l’estat d’Oklahoma. El 24 de maig un altre tiroteig va deixar almenys 21 persones mortes, 19 d’aquestes, nens i dos adults, a l’escola de primària Robb de la ciutat d’Uvalde, a l’estat de Texas, al sud dels Estats Units.