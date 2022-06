Boris Johnson continua a la superfície. El grup parlamentari del Partit Conservador britànic ha donat aquest divendres el seu recolzament a Johnson en una moció de censura interna. Segons el resultat final, 211 diputats han donat la seva confiança al primer ministre i 148 han mostrat la seva disconformitat després que Johnson se saltés la llei al permetre i fins i tot assistir a festes durant la pandèmia malgrat les restriccions imposades pel seu Govern. La votació s’ha realitzat després que el president del Comitè 1922, Graham Brady, anunciés aquest dilluns al matí que havia rebut almenys 54 cartes contra el líder sol·licitant que sigui deposat.

«S’ha superat el llindar del 15% del partit parlamentari que busca un vot de confiança sobre el líder del Partit Conservador. En virtut de les regles es realitzarà una votació entre les 18.00 i les 20.00 hores de dilluns», ha assenyalat Brady. «Vaig notificar ahir al primer ministre que s’havia arribat al número necessari i vam estar d’acord quan portar a terme la votació. Comparteix amb mi, i ho indiquen les normes, que aquest vot s’ha de realitzar al més aviat possible i serà avui».

Johnson necessitava almenys 180 vots per guanyar la votació i seguir en el càrrec. En cas de no aconseguir-los hauria començat immediatament l’elecció d’un nou líder. El primer ministre confia a superar la prova. Els mitjans britànics auguren que serà difícil que la moció tiri endavant, a causa de la quantitat de diputats lleials encara a l’actual líder.

Abans de la votació, Johnson s’ha reunit amb el grup parlamentari conservador en un últim intent de persuadir els dubtosos que, sense ell perdran les eleccions, els agradi o no la seva personalitat.

Segons un extracte del seu discurs revelat per la cadena Sky News, el primer ministre ha posat en valor la majoria absoluta que va obtenir a les urnes el 2019: «Els que estan en aquesta sala van obtenir la victòria electoral més gran per als conservadors en 40 anys sota el meu lideratge», ha esgrimit Johnson.

«Tots sabeu la força increïble que podem representar quan estem units», ha afegit, abans de dir: «Podem seguir endavant. Podem complir i podem estar units», va dir el líder conservador en la reunió privada, segons Sky News.

Carta als diputats

Diversos membres del Govern s’han afanyat a mostrar el seu recolzament al primer ministre. Ho ha fet la ministra d’Exteriors Liz Truss, «té el meu suport al 100% en el vot d’avui i recomano encaridament als meus col·legues a donar-li» suport ha escrit. Suport també del ministre de Finances, Rishi Sunak i del de Sanitat, Sajid Javid. «Crec que seguirà i guanyarà una altra elecció general. Està fent una bona feina», ha declarat aquest últim.

El primer ministre ha respost al desafiament agraint el repte. «Celebra que sorgeixi l’oportunitat de poder defensar la seva postura davant els diputats, i els recorda que només quan estem units i centrats en els assumptes que importen ens convertim en una força política formidable», ha comentat un portaveu de Downing Street.

A mig matí Johnson ha enviat una carta als diputats demanant-los el seu recolzament. La votació és l’oportunitat «per deixar enrere els assumptes dels quals els nostres oponents volen que parlem», i de centrar-se «en els assumptes que realment preocupen» els votants.

Repudi i dimissió

Molts dels parlamentaris meditaven en silenci la seva decisió, però una figura destacada i antic membre del Gabinet, Jeremy Hunt, ha proclamat públicament que votarà contra Johnson. «Els diputats conservadors saben de cor que no estem donant als britànics el lideratge que mereixen. No estem oferint la integritat, competència i incisió necessàries», ha afirmat. Hunt votarà «pel canvi», perquè si seguís així, adverteix «perdrem la pròxima elecció general». Ell és un dels possibles aspirants al lloc de líder.

Un altre diputat Tory, John Penrose ha dimitit en el càrrec de «Campió de l’Anticorrupció», «no perquè ha deixat de ser importat aquest paper», sinó perquè no està content amb el que el Govern està fent en aquesta matèria. Penrose afirma que Johnson s’ha saltat el codi ministerial que regula el comportament dels polítics, amb les festes celebrades a Downing Street. «Aquest és un assumpte que obliga a dimitir i així ha de ser per al primer ministre també».

Abans del jubileu

Graham no ha rebel·lat quantes cartes de repudi ha rebut, però sí que ha aclarit que el nombre necessari <strong>es va assolir abans del Jubileu</strong> dijous passat i es va optar per esperar fins al final de les celebracions per no interferir amb les celebracions en honor de la reina.

Molts han sigut els escàndols durant el govern de Johnson, però les festes a Downing Street durant el confinament, l’anomenat partygate, han provocat una enorme onada de rebuig entre els seus propis diputats i entre els ciutadans. Durant el Jubileu precisament Johnson va ser esbroncat en les dues ocasions que va aparèixer en públic amb la seva dona, Carrie, implicada també en les festes.