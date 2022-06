Andrzej Duda té 48 anys, és doctor en Dret, és casat amb una professora d’alemany i és pare d’un fill. L’actual <strong>president polonès</strong> és un profund defensor dels programes socials introduïts pel seu partit, el PiS. Durant la campanya ha promès més mesures socials com la 500+, una subvenció a les famílies de 500 zlotys mensuals (més de 100 euros) per cadascun dels seus fills.

Duda rebutja estrictament qualsevol tipus d’unió o parella de fet entre persones del mateix sexe i parla de la «ideologia LGTBI» per qualificar de manera despectiva els activistes que lluiten per igualtat de drets entre diferents opcions sexuals. No ha dubtat a endurir el seu to els últims dies de campanya electoral per assegurar una reelecció que es donava per feta fa tan sols uns mesos, quan l’excandidata presidencial de l’opositora Plataforma Cívica es va retirar de la carrera a causa de la seva pobra intenció de vot.

La seva insuficient victòria en primera volta (amb gairebé el 44% dels vots) l’ha obligat a oferir el seu discurs més dur contra la comunitat LGTBI. Dels seus integrants va arribar a dir que són «una ideologia», però no persones en un intent de convèncer els votants del partit ultradretà Confederació.

Trajectòria fulgurant

Duda ha fet carrera a l’ombra dels poderosos bessons i líders del PiS, Jaroslaw i Lech Kaczynski, aquest últim mort en un accident d’avió a Smolensk el 2010. El candidat conservador va treballar durant diversos anys en l’equip de Lech Kaczynski quan aquest era president de Polònia. Després de la mort de Lech, es va sumar a l’equip del seu germà Jaroslaw, llavors europarlamentari i avui encara president del PiS. El partit el va presentar com a candidat a la presidència de la república quan encara era un perfecte desconegut en la política polonesa, i va guanyar les eleccions per sorpresa el 2015.

Durant l’últims cinc anys a penes ha fet ús del veto que el president de Polònia té dret per frenar lleis que consideri contràries a l’ordre constitucional. Els seus enemics l’anomenen despectivament «el bolígraf de Kaczynski».