El Parlament Europeu ha arribat a un acord per establir un salari mínim que es pugui considerar "adequat" a cada un dels estats membres de la Unió Europea. En un comunicat publicat aquest dimarts, el ple ha detallat que els diferents països hauran d'elaborar un estudi per comprovar si els sous fixats per llei asseguren uns estàndards de qualitat de vida "decents", tenint en compte les condicions socioeconòmiques de cada país, així com els seus nivells de productivitat i desenvolupament. L'objectiu del Parlament és que almenys un 80% dels treballadors de cada estat membre estiguin protegits per un conveni col·lectiu que garanteixi uns nivells de vida acceptables.

En aquells països on el salari mínim ja està protegit exclusivament a través de negociacions col·lectives, l'aplicació d'aquesta normativa no serà obligatòria. Per poder elaborar l'informe requerit pel Parlament Europeu, els estats hauran d'establir una cistella de béns i serveis a preus reals que puguin servir com a referència. A més, s'hauran de tenir en compte indicadors com el grau de diferència entre el salari mínim i el salari mitjà de cada país, una categoria on l'estat espanyol presenta un dels pitjors resultats dins la Unió Europea. A banda d'aquests requeriments, el Parlament Europeu també obliga els estats membres a introduir un sistema que permeti fer un seguiment de les polítiques adoptades per assegurar-ne l'aplicació i evitar que es produeixin abusos en el mercat de treball. Segons la cambra, l'execució d'aquesta proposta reforçarà les negociacions entre sectors i entre els diferents agents econòmics. "Gràcies a aquest acord estem fent història a nivell social i polític a Europa", ha subratllat l'eurodiputat i impulsor de la proposta, Dennis Radtke. "Per primera vegada, la legislació europea contribuirà directament a assegurar que els treballadors obtenen salaris millors i més justos", ha afegit. A partir d'ara, el text aprovat haurà de rebre el vistiplau de la Comissió d'Ocupació i Afers Socials. Tot seguit es votarà al ple, i posteriorment haurà de ser aprovat pel Consell.