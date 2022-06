Dues persones han mort en un tiroteig en un supermercat de la localitat de Schwalmstadt-Treysa, a l’oest d’Alemanya, segons ha anunciat la policia regional.

Encara es desconeix el context dels fets i no hi ha indicis sobre el que ha pogut motivar els trets, segons ha informat la Direcció de Policia del districte de Schwalm-Eder en un comunicat als mitjans.

Segons els testimoniatges de les persones que es trobaven en el lloc en el moment de produir-se l'atac, un home de 58 anys ha assassinat una dona, de 53, i després s'ha tret la vida, segons ha indicat la policial.

Les forces de seguretat descarten que en el crim hi hagués implicació de tercers o que existeixi un perill per a la resta de la població, encara que la zona roman acordonada per un ampli dispositiu policial. D'acord amb una testimoni citada per diversos mitjans de comunicació alemanys, entre ells la cadena de televisió NTV, l'autor dels trets primer ha començat a perseguir la dona pel supermercat. Posteriorment, ella ha cridat per demanar ajuda, però l'agressor, que duia una arma de foc, l'ha disparat. Després de matar-la, l'home s'ha acabat suïcidant.

La fiscalia de la ciutat de Marburg ha assumit la investigació dels fets.