El president dels Estats Units, Joe Biden, va dir aquest dijous al seu homòleg brasiler, Jair Bolsonaro, que la resta del món «hauria de poder <strong>ajudar» el Brasil</strong> a «preservar tot el que pugui» l’Amazònia. Biden es va pronunciar així a l’inici d’una reunió bilateral amb Bolsonaro, la primera entre tots dos, en el marc de la IX Cimera de les Amèriques, a Los Angeles.

El mandatari nord-americà va reconèixer tanmateix que el Brasil ha fet «veritables sacrificis» a l’hora de protegir el bosc tropical més gran del planeta, en un context de crítiques de la comunitat internacional pels índexs rècord de desforestació a l’Amazònia. «Crec que la resta del món hauria de poder ajudar-los a protegir tot el que puguin (l’Amazònia)», va indicar Biden.

Bolsonaro va afirmar, per la seva banda, que el Brasil «preserva molt bé el seu territori» i que «de vegades» sent que la sobirania del Brasil sobre la seva part de l’Amazònia es veu «amenaçada», en al·lusió a les crítiques d’altres països i organitzacions. Des que era candidat presidencial, Bolsonaro ha defensat l’explotació dels recursos naturals de l’Amazònia, fins i tot en reserves indígenes, i des de la seva arribada al poder el gener del 2019 ha flexibilitzat la fiscalització d’activitats que ataquen el medi ambient, com la mineria i el comerç de fusta, majoritàriament practicat de forma il·legal en aquesta regió.

La relació entre Biden i Bolsonaro ha sigut distant des d’abans fins i tot que coincidissin en el poder, i la Casa Blanca va avançar abans de la trobada que el mandatari nord-americà planejava posar sobre la taula el tema de l’Amazònia i la necessitat que les eleccions brasileres d’octubre siguin «lliures». Durant la reunió, Biden va mirar, no obstant, d’acostar postures, va descriure el Brasil com «un lloc meravellós amb gent meravellosa» i va recordar que ha visitat el país tres vegades, inclòs per a un mundial de futbol. Va afegir que part del que fa aquest país meravellós és la seva «vibrant i inclusiva democràcia i les seves fortes institucions electorals», en un moment de tensió per la postura de Bolsonaro davant les eleccions d’octubre.

Les constants referències del líder ultradretà al procés electoral i al «poble armat» han despertat temors en l’oposició, i fins i tot en algunes institucions, que en cas d’una derrota a l’octubre el governant animi a una reacció violenta dels seus seguidors. La base política de la ultradreta, a més, està integrada en bona mesura per militars i policies, cosa que ha portat molts analistes a preveure que la campanya electoral del 2022 pugui ser esquitxada per episodis de violència.