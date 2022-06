Semblava sotmès el brot de Pequín la setmana passada quan sumava tres dies consecutius sense casos, però un parell de nits agitades d’un contagiat van fer rodar la roca de Sísif pendent avall. La capital informava aquest dimarts de 74 contagis diaris, la xifra més alta en tres setmanes, que fan pujar el total del brot cap als 300. Més inquietant encara és que es comptin en un centenar de comunitats repartides en 14 dels seus 16 districtes i que les autoritats assumeixin que continuaran aflorant casos.

La ciutat ha frenat l’obertura progressiva. Les classes presencials en escoles s’han cancel·lat fins a nou anunci, han sigut suspesos els esdeveniments esportius i els bars han abaixat la persiana després de tot just una setmana en funcionament. El cèntric districte de Chaoyang és el més castigat: els restaurants només serveixen menjar per emportar, nombrosos complexos han sigut confinats i s’han imposat tres tests diaris als gairebé tres milions d’habitants. Un passeig ho revelava aquest matí adormit i amb ubiqües files de veïns esperant el tràmit de la raspadura de llengua. Una cafeteria convidava aquest dilluns els clients a acabar-se les begudes al carrer després de rebre una visita policial.

Pequín es va aplicar amb la recepta tradicional de la política de tolerància zero quan el mes passat va tenir constància de mitja dotzena de casos. Fresc encara el turment de Xangai, causat per una reacció tan lenta com tèbia, la capital va ordenar tests massius, va tancar parcs i va congelar el sector d’oci. Pequín va eludir el tancament i va rebaixar la cinquantena de casos diaris fins al zero. I llavors, després d’aixecar moltes de les restriccions, va aparèixer el que la premsa nacional coneix com pacient 1.991. El seu itinerari suggereix que pocs van disfrutar més de la reobertura de bars que aquest jove. De l’home se sap que viu més enllà de la cinquena anella, a unes dues hores de Sanlitun, l’epicentre lúdic del districte de Chaoyang. Després de la segona nit va tenir febre, es va fer un test i el seu positiu va col·locar les autoritats sanitàries davant l’homèric repte de trobar tots els que hi havien coincidit en mitja dotzena de locals a rebentar. Més de 6.000 persones han sigut posades en quarantena.

Locals laxos

El cas ha remarcat la laxa implementació d’alguns bars de la normativa que obliga tots els establiments públics a exigir als clients el resultat negatiu d’un test fet en les últimes 72 hores. El noi duia dues setmanes sense tests. El brot suggereix la mort de l’establiment Heaven’s Supermarket, epicentre del brot. En aquest històric local de la nit pequinesa s’ajuntaven la colònia estrangera i la local, atretes pels baixos preus de la cervesa d’importació, en una atmosfera fragorosa i sense el refinament d’altres clubs de la zona. El va visitar ahir Sun Chunlan, vicepresidenta i encarregada de la lluita nacional contra la covid, en el que va semblar l’aixecament del cadàver. Les autoritats van aclarir després que lidiaran de forma «ràpida, estricta i seriosa» amb els locals que ignoren els seus deures.

El brot és l’últim cop de puny al sector que més pateix el rigor de la política de tolerància zero. «Ja estàvem en el punt de mira i ara ens collaran encara més. No crec que ens permetin obrir abans de tres setmanes», revela el propietari d’un local al districte històric de la capital.

Pequín no ha patit confinaments massius i ha apagat els brots amb diligència. Des que aquella estranya pneumònia va aparèixer a Wuhan només havia patit un ensurt. Va ser el 2020 per un focus localitzat al mercat de Xinfadi i que mai va desbordar el perímetre més pròxim. L’actual, tanmateix, es va gestar al cor lúdic de la ciutat, a la qual acudeixen multituds de tots els districtes.