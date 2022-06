Ruanda continua «plenament compromesa» amb l’acord per deportar al seu territori sol·licitants d’asil arribats al Regne Unit per vies irregulars, malgrat la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) de paralitzar ahir a la nit el primer vol, segons va afirmar el Govern ruandès. «Els nous esdeveniments no ens han dissuadit. Ruanda segueix plenament compromesa a fer que aquest acord funcioni», va dir dimarts la portaveu de l’Executiu ruandès, Yolande Makolo, segons recullen avui mitjans locals. «La situació actual de persones emprenent perilloses travessies no pot continuar perquè està causant un sofriment incalculable per a molts», va afegir Makolo.

La cancel·lació del vol es va produir després dels recursos legals presentats per diversos sol·licitants d’asil i per la intervenció del TEDH, que va ordenar paralitzar l’expulsió d’algunes de les set persones que havien de viatjar a bord de l’aeronau. En la seva decisió de paralitzar la deportació del sol·licitant d’asil identificat com a K. N., de nacionalitat iraquiana i nascut el 1968, el tribunal va resoldre que l’home «no ha de ser expulsat fins que expiri un període de tres setmanes després de la decisió final en la revisió judicial que està tenint lloc». S’espera que la justícia anglesa decideixi al juliol si la deportació dels sol·licitants d’asil a Ruanda s’ajusta a la llei i pot continuar.

Per a la seva «excepcional» decisió cautelar, la cort amb seu a Estrasburg va prendre en consideració la preocupació sobre aquestes expulsions expressada per l’Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats (ACNUR) i també l’absència d’un mecanisme legal que obligui Londres a acceptar K. N. al seu territori si la seva sol·licitud d’asil té èxit.

Oposició a la mesura britànica

Des que es va anunciar el mes d’abril passat, el polèmic acord ha suscitat crítiques d’organitzacions de drets humans, les Nacions Unides i l’oposició en els dos països, així com del príncep Carles i la cúpula de l’Església Anglicana. En aquest sentit, la principal figura de l’oposició ruandesa, Victoire Ingabire Umuhoza, ha declarat que l’acord per enviar els sol·licitants d’asil a Ruanda viola la Convenció de Ginebra del 1951, el principi fonamental de la qual és la no-devolució a un país on la seva llibertat pugui estar greument amenaçada.

Els crítics no només argumenten que la protecció dels drets humans no està garantida a Ruanda –un país que, segons l’ONU, tampoc compta amb les estructures necessàries per processar les sol·licituds d’asil– sinó que també assenyalen l’alt cost que l’acord tindrà per a les arques del Govern britànic.

Després de cancel·lar-se ahir a la nit el vol, la ministra britànica de l’Interior, Priti Patel, es va mostrar «sorpresa» per la intervenció del TEDH per paralitzar la deportació però va assegurar que no desistirà en el seu afany. El Govern britànic –que aportarà al ruandès fins a 120 milions de lliures esterlines (més de 138 milions d’euros)– ha assegurat que l’acord amb Ruanda és necessari per desincentivar l’arribada de persones a petites embarcacions a través del canal de la Mànega. Londres estima que 28.526 persones van creuar el canal el 2021 per accedir al Regne Unit de manera irregular, davant les 8.466 d’un any abans.