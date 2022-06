El pla del Govern de Boris Johnson de trencar un tractat internacional com és l’acord de retirada del Regne Unit de la Unió Europea, per la seva intenció de modificar unilateralment el Protocol per a Irlanda i Irlanda del Nord, ja té resposta de la Unió Europea. Després d’una primera reacció política aquest dilluns passat, el vicepresident de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, ha detallat quina serà la bateria de mesures legals amb què respondre al nou desafiament britànic: la reactivació del procediment sancionador paralitzat el setembre passat per donar marge a la negociació i dos nous expedients, per incomplir les seves obligacions en matèria de normes sanitàries i fitosanitàries en els controls duaners i no aportar estadístiques comercials, com requereix el protocol nord-irlandès.

«La confiança es construeix complint les obligacions internacionals. Actuar unilateralment no és constructiu. Violar els acords internacionals no és acceptable. El Regne Unit no està respectant el protocol i per això iniciem avui aquest procediment d’infracció», ha explicat el vicepresident Sefcovic durant una compareixença de premsa, en què ha insistit que la proposta europea de l’octubre passat, que permetria reduir un 80% els controls duaners i un 50% la burocràcia i la paperassa, ofereix prou flexibilitat per resoldre els problemes pràctics que al·lega l’Executiu britànic. Brussel·les ha aprofitat per publicar nous documents que expliquen com facilitar «significativament» la circulació de mercaderies entre la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, que continua sent part del mercat interior europeu, sense vulnerar el protocol.

De moment, no obstant, la Comissió Europea ha decidit reprendre el procediment d’infracció contra el Regne Unit iniciat el 15 de març del 2021 per no respectar els requisits de certificació per a la circulació de productes agroalimentaris. L’expedient va quedar paralitzat el setembre passat per donar marge a la negociació i crear l’espai necessari per al diàleg. Tanmateix, la falta de voluntat del Regne Unit d’entaular un debat significatiu des del febrer –i l’acció unilateral d’aquesta setmana– ha portat Brussel·les a reactivar aquest front. Si Londres no adopta mesures correctives en el termini de dos mesos el cas podria acabar al Tribunal de Justícia de la UE.

El segon front obert aquest dimecres se centra en dos nous expedients sancionadors. El primer per incomplir les obligacions en matèria de normes sanitàries i fitosanitàries de la UE. En particular, Brussel·les acusa el Regne Unit de no fer els controls necessaris i no garantir la dotació de personal i infraestructures adequades en els punts de control fronterer d’Irlanda del Nord. La decisió ve acompanyada de directrius sobre l’efecte d’inaplicar la legislació de la UE. El tercer expedient sancionador es deu que Londres continua sense facilitar a la Unió Europea determinades dades estadístiques sobre el comerç d’Irlanda del Nord, tal com exigeix el protocol.