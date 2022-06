El president de França, Emmanuel Macron; el canceller alemany, Olaf Scholz, i el primer ministre d’Itàlia, Mario Draghi, han viatjat aquest dijous a Kíiv per mirar de buscar una solució al conflicte d’Ucraïna. Segons informen mitjans italians i alemanys, els tres dignataris han anat junts en un tren a la capital ucraïnesa, tal com pot veure’s en les fotografies publicades en aquests rotatius.

Els mandataris van mantenir durant aquest viatge una reunió de prop dues hores abans de tornar als seus camarots a descansar, informa l’agència italiana ANSA. La reunió, segons expliquen, es va produir a la zona del tren on es troba Macron durant un moment del viatge que ha durat unes 10 hores des de la frontera polonesa fins a Kíiv.

Els mitjans italians han destacat les fortes mesures de seguretat al tren i expliquen que a la seva arribada un dispositiu de prop 300 membres de l’Exèrcit ucraïnès s’ocupen de vigilar els moviments de les delegacions.

Suport europeu

A Kíiv, els tres celebraran una trobada amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, amb què es pretén enviar un senyal de suport europeu a Ucraïna, després de la invasió que pateix per part de Rússia des del 24 de febrer.

Scholz va dir recentment que no visitaria Kíiv «simplement per fer-se una foto» amb Zelenski, sinó quan hi hagués motius consistents per fer-ho.