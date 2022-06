L’escassetat d’obstetres ha obligat diversos hospitals portuguesos a tancar temporalment les seves unitats de maternitat d’emergència o operar amb personal reduït, cosa que genera temors per la seguretat de les dones.

Els dies festius i la propagació de la covid-19 entre els treballadors mèdics han agreujat el problema estructural d’escassetat de metges a Portugal des de fa molt temps.

«Estem en una situació de ruptura i, si no es troba una solució ràpidament, (més) tancaments de serveis són imminents», va dir a l’agència de notícies Lusa Carlos Cortés, cap regional de l’organisme regulador Ordre de Metges.

El grup de defensa dels pacients OVO va advertir que «situacions greus», com la negligència, podrien sorgir a causa de l’escassetat. Els fiscals públics van obrir una investigació dimarts després que una dona perdés el seu nadó en un hospital afectat per l’escassetat de personal. Un dels hospitals més grans del país, l’Amadora-Sintra a Lisboa, va remetre pacients a altres hospitals durant 12 hores fins a les 8 a.m. de dijous.

Les unitats hospitalàries a Montijo i Portalegre, un municipi a prop de la frontera espanyola, també van veure tancaments i altres unitats de maternitat d’emergència del servei nacional de salut (SNS) planegen tancar divendres i durant el cap de setmana.

El govern va anunciar dimecres un pla de contingència que incloïa anunciar 1.639 vacants per a metges especialistes. La ministra de Salut, Marta Temido, va admetre, tanmateix, que les dures condicions laborals del SNS desanimen els possibles sol·licitants.

Igual com en altres països com la veïna Espanya, milers de metges i infermers portuguesos han deixat el país a la recerca de millors salaris i perspectives a les nacions més riques.

Segons l’Ordre dels Metges, al voltant del 50% dels obstetres portuguesos treballen en el sector privat o a l’estranger i gairebé la meitat dels que treballen en hospitals públics tenen més de 55 anys, cosa que significa que poden negar-se legalment a treballar en els serveis d’emergència.