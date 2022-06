Vueling serà la primera aerolínia de baix cost que acceptarà les criptomonedes com a mètode alternatiu de pagament a partir del 2023 i només per a particulars. La companyia ha arribat a un acord amb el proveïdor mundial de serveis de pagament en Bitcoin i altres criptomonedes. L'aerolínia comptarà amb la tecnologia d'UATP, la xarxa global de pagaments per a la indústria aèria. D'aquesta manera, els preus es mostraran en euros i els clients podran pagar el seu vol des de més de 100 bitlleteres i escollir entre 13 criptomonedes, com Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Shiba Inu i Wrapped Bitcoin.

En un comunicat conjunt, Vueling, Bitpay i UATP destaquen que les transaccions són d'inserció, és a dir, l'usuari envia la quantitat exacta en lloc d'una extracció com en les targetes de crèdit o dèbit tradicionals i "s'elimina el frau i la suplantació d'identitat".