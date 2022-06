Itàlia ha practicat aquest dijous el seu primer suïcidi assistit a un home de 44 anys que portava 12 anys paralític a causa d’un accident de cotxe, després d’obtenir autorització del Tribunal Constitucional italià el mes de novembre passat.

‘Mario’ –el pseudònim del tetraplègic que els mitjans italians utilitzen per referir-se al cas– ha mort el matí d’aquest dijous al seu domicili després de l’administració d’una injecció letal, per la qual cosa s’ha convertit en el primer italià que ha aconseguit accedir al suïcidi assistit al país, segons ha informat l’Associació Luca Coscioni, una organització que defensa la legalització de l’eutanàsia.

El procediment del suïcidi mèdicament assistit s’ha portat a terme sota la supervisió mèdica del doctor Mario Riccio, tot i que ha sigut el mateix ‘Mario’ que ha premut amb l’únic dit que podia moure una bomba d’infusió, que ha injectat la droga mortal a les seves artèries.

«No nego que lamento acomiadar-me de la vida, seria fals i mentider si digués el contrari perquè la vida és fantàstica i només en tenim una. Però desafortunadament va ser així. He fet tot el possible per poder viure tan bé com he pogut i mirar de recuperar-me al màxim de la meva discapacitat, però ara estic esgotat mentalment i físicament», ha detallat el mateix ‘Mario’ en una carta que va compartir abans de la seva mort i que ha donat a conèixer l’Associació Luca Coscioni. «No tinc un mínim d’autonomia en la vida diària, estic a mercè dels esdeveniments, depenc dels altres per a tot, soc com un barco a la deriva a l’oceà. (...) Amb l’Associació Luca Coscioni ens defensàvem atacant i ataquem defensant-nos, hem fet jurisprudència i un tros d’història al nostre país i em sento orgullós i honrat d’haver sigut al seu costat. Ara per fi soc lliure per volar on vulgui», ha afegit.

Fins ara a Itàlia, les persones que volien morir amb suïcidi assistit havien d’anar a Suïssa, on sí que està permès. A més, El Vaticà i els partits de dreta han exercit una oposició ferma durant les últimes dècades sobre qualsevol tipus de legislació a l’eutanàsia. Però, malgrat aquest tipus de pressió, el 2021, 1,2 milions d’italians van firmar una petició per forçar un referèndum a favor de l’eutanàsia, tot i que finalment no es va portar a terme perquè el Tribunal Constitucional d’Itàlia va declarar que era la Cambra Baixa qui havia de presentar una llei d’aquest tipus.