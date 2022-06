L’anterior president dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat avui d’«esquerrans radicals» els membres del comitè del Congrés que investiguen l’assalt al <strong>Capitoli</strong>, i va considerar que la seva conclusió sobre l’ocorregut el 6 de gener del 2021 és un «frau total».

Aquesta comissió va determinar ahir, dijous, que Trump va pressionar el dia de l’assalt al seu vicepresident, Mike Pence, perquè bloquegés la ratificació de la victòria del demòcrata Joe Biden en les eleccions del 2020 sabent que el seu pla era «il·legal».

«Cadascun dels membres són uns esquerrans radicals que ens odien. [...] Estan teixint una narrativa falsa i un intent esgarrifós per enjudiciar els seus oponents polítics», va dir, sense aportar proves, l’expresident republicà durant un míting a Nashville (Tennessee).

Va opinar que la investigació del comitè es basa en vídeos «manipulats» i declaracions «tretes de context», i que el seu objectiu és fer malbé la imatge dels republicans de cara a les eleccions de mig mandat de novembre. «Tot el que diuen és una completa mentida i un frau total», va insistir.

Confessions d’Ivanka

En els vídeos projectats en l’audiència van aparèixer diversos testimonis interrogats en el passat pel comitè, entre els quals la filla i exassessora de Trump, Ivanka Trump, que van declarar que el llavors president va trucar a Pence, que havia de presidir la sessió del Congrés per ratificar la victòria de Biden, per pressionar-lo. Ivanka també va acceptar que el seu pare havia perdut les eleccions.

Trump, que aquest divendres va repetir la seva falsa acusació que hi va haver frau electoral el 2020, va assegurar que no li va demanar a Pence que «decidís» el resultat de l’elecció, sinó que enviés els resultats als Congressos estatals perquè els analitzessin. «Mike Pence va tenir l’oportunitat de ser gran. Va tenir l’oportunitat de fer una cosa històrica. Però igual que (el fiscal) Will Barr i altres persones dèbils, no va tenir la valentia d’actuar», va expressar Trump. Des d’aleshores ha estat enfrontat al que va ser el seu vicepresident, que ha rebut múltiples amenaces de mort.

Aquell dia, una turba de seguidors de Trump va irrompre en el Congrés per aturar la sessió, en un assalt en el qual van morir cinc persones, i prop de 140 agents van ser agredits. Poc abans, Trump havia pronunciat un discurs incendiari a prop de la Casa Blanca, on va animar els seus seguidors a marxar cap al Capitoli enmig de les seves acusacions infundades que els demòcrates van cometre un frau electoral en aquesta votació.