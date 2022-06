El gas escasseja a Itàlia. Roberto Cingolani, ministre per a Transició Ecològica des del 2021, ha dit que Itàlia necessita accelerar els esforços per omplir l’emmagatzematge de gas de cara a l’hivern vinent a causa del tall de subministrament de la russa Gazprom. El polític ha anunciat que són conscients que han d’examinar com ajudar les empreses a finançar les compres atès l’alt preu del combustible.

Els inventaris de gas d’Itàlia no superen el 54% de la seva capacitat, segons el mateix ministre. Aquesta xifra contrasta amb l’objectiu de la Unió Europea d’aconseguir el 80% a l’octubre i el 90% al novembre. «Hem d’anar molt ràpid», ha afirmat Cingolani en una conferència a Roma, referint-se als esforços italians per omplir les instal·lacions d’emmagatzematge.

El ministre ha continuat dient que està estudiant la manera d’ajudar les empreses energètiques a aconseguir un finançament més barat per poder assumir el cost del gas. «Actualment el gas és tan car que els operadors no poden posar-hi diners. Hem de reflexionar sobre aquesta qüestió», ha explicat Cingolani. Un comitè tècnic d’emergència del Govern per al gas té previst reunir-se més tard aquest dimarts per discutir possibles mesures per reduir el seu consum i ajudar a reconstruir els nivells d’emmagatzematge.

Fixar els límits de preus

Segons les fonts, s’espera que el polític es reuneixi dimecres amb representants dels principals grups energètics italians per discutir les possibles solucions. Entre les opcions que s’estudien figuren la reducció del subministrament de gas a determinats usuaris industrials en virtut dels contractes existents, l’augment de la producció a les centrals elèctriques de carbó i la recerca de més importacions de gas d’altres proveïdors com Algèria.

Cingolani ha dit que Roma és partidària de fixar un límit en els preus del gas a escala europea per evitar les pujades sobtades. «Les empreses tanquen i les famílies tenen problemes no perquè hi hagi una falta real de gas, sinó perquè algú darrere d’un teclat ha decidit apujar-ne el preu..., cal establir un límit», ha argumentat. I s’ha mostrat optimista sobre les pròximes reunions: «Probablement aconseguirem alguna cosa».

El grup energètic italià Eni ha comunicat que la sol·licitud de subministrament de gas que van demanar a l’empresa russa Gazprom només s’havia confirmat parcialment. Això significa que ja són set els dies en què Eni rep menys gas del sol·licitat a Moscou.