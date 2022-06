Per molt que la verola del mico sigui un tema d'actualitat, aquest virus es va descobrir els anys 50 en simis. D'aquí ve el nom. I és precisament la causa per la qual l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha decidit emprendre el procés per canviar la nomenclatura d'aquest patogen, perquè es genera molt estigma social i es vincula amb un procés de contagi que no és tal.

El virus va ser descobert el 1950 en micos, i el 1970 en éssers humans: la verola del mico també afectava humans, però el més sorprenent és que els hostes naturals són certs rosegadors, i no els micos. Els autors d'un article van contactar amb l'OMS per demanar-li un canvi de nom i que eliminés els estereotips més erronis. Per aquesta raó, l'organisme internacional ha emprès un procés per trobar un nom nou per a la verola del mico. Ara bé, deixant ben clar que aquest patogen, almenys per ara, no és cap raó per cancel·lar esdeveniments com sí que va passar (i segueix succeint) amb la covid-19. A més, el nombre de casos d'aquest brot s'està estabilitzant i pot remetre les properes setmanes.