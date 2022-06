Ryanair és una de les aerolínies més populars pels seus baixos preus per viatjar per tota Europa. No obstant això, aquests mesos de juny i juliol caldrà anar amb compte en relació a quins dies triem per volar amb ells. I és que els sindicats USO i Sitcpla han convocat vagues de 24 hores durant sis dies a totes les bases de la companyia a Espanya, en representació dels tripulants de cabina de passatgers (TCP) o hostesses.

Per què fan vaga?

El motiu de la protesta és que l'aerolínia s'ha aixecat de la taula de negociació del primer conveni col·lectiu per als seus treballadors, després de vuit mesos de negociacions i després d'arribar a un acord amb CCOO. Una lluita que els treballadors de Ryanair van començar fa cinc anys, quan van començar a demanar que l'aerolínia s'acollís a la normativa espanyola.

Precisament, la queixa dels treballadors des de fa cinc anys és que la companyia no es vol acollir a la normativa espanyola. El gener de 2019, l'aerolínia ‘low cost’ va acceptar començar a negociar amb USO i Sitcpla per crear un primer conveni col·lectiu que permetria, per exemple, eliminar les subcontractacions i fer contractes indefinits i directament amb l'empresa.

Dates de la vaga

La indignació dels treballadors els ha portat a fer vaga en l'inici d'aquest estiu del 2022. Concretament, les aturades estan convocades per als dies 24, 25, 26 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol, i està previst que se sumin uns 1.500 empleats de la companyia.

És per això que durant aquests dies podrien haver-hi nombrosos retards i diverses cancel·lacions de vols. Per això, els viatgers hauran d'estar més pendents que mai a les possibles notificacions que podria enviar-los la companyia, per informar-los de l'estat dels seus vols.

Puc reclamar?

Si hi ha algun incident, cal no oblidar que existeix la possibilitat de reclamar. De fet, com les incidències provocades per vagues del personal no es consideren causes de força major, els usuaris poden exercir els seus plens drets a l'hora de posar reclamacions a Ryanair.

En el cas que es cancel·li el teu vol, pots rebre compensacions de 250 €, 400 € o 600 €, segons el nombre de quilòmetres del teu vol. El dret a rebre aquestes compensacions també s'aplica quan el vol no és cancel·lat, però pateix un retard superior a les tres hores de la seva arribada a la destinació final.

Així mateix, si la cancel·lació passa pròxima a l'horari de sortida del vol, l'aerolínia està obligada a oferir als passatgers afectats menjar i refrescos, allotjament en un hotel si fos necessari i trasllat des de l'aeroport fins a aquest hotel, segons descriu el Reglament Europeu 261/2004.

Excepcions

No obstant això, existeixen excepcions amb les quals l'aerolínia no estarà obligada a compensar-te econòmicament. Això es dona quan l'aerolínia t'informa de la cancel·lació almenys amb dues setmanes d'antelació, o amb una antelació d'entre dues setmanes i set dies, i t'ofereix un transport alternatiu que et permeti sortir amb no més de dues hores d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista i arribar al teu destí final amb menys de quatre hores de retard.

Tampoc hauran d'ingressar-te aquestes quantitats si et comuniquen amb menys de set dies d'antelació i t'ofereixen agafar un altre vol que et permeti sortir amb no més d'una hora d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista i arribar al seu destí final amb menys de dues hores de retard.

Això sí, cal puntualitzar que, encara que no tinguis dret a compensació, sempre tindràs dret al reemborsament íntegre del bitllet "en set dies", o a un transport alternatiu fins al destí final, segons disposa l'article 8 del Reglament Europeu 261/2004.