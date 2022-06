Un tribunal de Santa Monica (Califòrnia) va considerar responsable el còmic Bill Cosby d’agredir sexualment el 1975 Judy Huth, una dona que llavors tenia 16 anys. Segons el jurat, Cosby va provocar un contacte sexual amb la noia sabent que era menor. Basant-se en aquesta posició, per als jutges Cosby n’és «responsable» en aquest cas, terme utilitzat als EUA per declarar culpable acusats en judicis per la via civil.

Per això el jutge del Tribunal Suprem de Los Angeles Craig Karlan va xifrar en 500.000 dòlars la indemnització per danys i perjudicis que Cosby ha d’abonar a Huth per aquest cas d’agressió sexual, que es va produir en una de les habitacions de la coneguda Mansió Playboy, ubicada a Los Angeles (Califòrnia). Huth (64 anys en l’actualitat) va interposar una demanda civil contra Cosby el 2014 i, malgrat que hi havia precedents legals contra el també músic que invalidaven l’acusació per haver prescrit, va ser admesa pel jurat perquè la llei californiana amplia el termini per a aquest tipus de demandes si la víctima era menor d’edat quan es va produir l’agressió. Cosby no ha comparegut en cap de les sessions d’aquest judici, acollint-se a la Cinquena Esmena de la Constitució nord-americana, que concedeix a qualsevol individu el dret a no testificar si les seves paraules poden ser utilitzades per incriminar-lo d’un delicte.

En la primera jornada d’aquest litigi, celebrada fa tres setmanes, l’advocat de Huth, Nathan Goldberg, va afirmar que Cosby es va aprofitar d’espais que resultaven segurs per a la noia, com un parc públic i una sala de jocs, per guanyar-se la seva confiança. I és que, segons el relat de l’acusació, el còmic va conèixer Huth mentre aquesta feia esport amb una amiga, Donna Samuelson, durant el rodatge de ‘Let’s do It again’ i, posteriorment, Cosby les va convidar totes dues a una sala de jocs de la mansió. «Em va dir que Bill Cosby havia intentat mantenir relacions sexuals amb ella [...] i em va demanar que ens n’anéssim d’allà immediatament», va testificar Samuelson sobre aquell succés en què el còmic va mirar de ficar la mà de Huth dins dels seus pantalons i la va forçar per fer-li pràctiques sexuals.

Es tracta d’un dels últims casos per presumptes delictes sexuals a què s’enfronta Cosby, de 84 anys, que va ingressar a la presó el 2018 per abusar sexualment de la canadenca Andrea Constand, i es va convertir en el primer famós empresonat en l’era del Me Too. Cosby va ser alliberat l’any passat després que el Tribunal Suprem de Pennsilvània revoqués la seva condemna per un acord civil previ en què va indemnitzar la víctima. Després de la seva sortida de la presó, el còmic havia expressat la seva intenció d’actuar als Estats Units, el Canadà i el Regne Unit, i també pretenia encapçalar una campanya per la «reforma de la Justícia» i el «sistema penitenciari» basada en les seves pròpies experiències.

A més d’aquest procés, Cosby té obert un altre expedient a Nova Jersey, on una altra actriu l’acusa d’abús sexual.