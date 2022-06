Els Balcans Occidentals marxen insatisfets de la cimera que els ha reunit amb els caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE). "Ha estat un dia històric, però en sentit negatiu", ha assegurat el primer ministre d'Albània, Edi Rama, en una roda de premsa posterior a la trobada. "Hem fa pena la UE, ho sento per ells", ha dit Rama. Al seu costat, el primer ministre de Macedònia del Nord, Dimitar Kovacesvski, ha alertat que "la invasió russa és una amenaça per a tots els països de la regió". "El bloqueig no beneficia a ningú", ha afegit. Segons fonts comunitàries, durant la trobada els líders europeus han demanat obrir "sense retard" les negociacions amb Albània i Macedònia del Nord, que Bulgària manté bloquejades.

El primer ministre de Macedònia del Nord ha remarcat que l'avenç dels processos d'adhesió dels Balcans Occidentals és una "inversió en seguretat". "S'ha de veure com una necessitat", ha remarcat Kovacesvski, que ha alertat que "els problemes bilaterals no poden convertir-se en un problema multilateral". Durant la trobada amb els líders dels Balcans Occidentals, els caps d'estat i de govern de la UE han manifestat la necessitat de "reforçar" els processos d'adhesió dels països de la regió. A més, han instat a obrir "sense retards" les negociacions amb Albània i Macedònia del Nord.