Un míssil ha impactat aquest dilluns contra un centre comercial a la localitat de Krementxuk, a prop d’una estació de trens, on en el moment de la col·lisió de l’artefacte hi havia «més de 1.000 civils», segons ha informat el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. L’explosió ha acabat amb la vida d’almenys 18 persones i n’ha ferit més de 40, d’acord amb l’última informació oferta aquest dimarts per fonts ucraïneses. La ciutat de Krementxuk és a la regió de Poltava, on es troben alguns centres d’operacions d’organitzacions humanitàries que subministren ajuda a la veïna regió de Khàrkiv. A més d’això, la mateixa Krementxuk és coneguda per ser un important centre de la indústria dels transports.

Hi van acudir immediatament grups de veïns de la zona, els serveis d’emergència i els bombers de la ciutat, que van lluitar llarga estona per domar les flames de l’incendi provocat. El lloc no representava «un perill per a l’exèrcit rus ni tenia una importància estratègica», va afegir Zelenski, al culpar Rússia de l’atac. «Era un lloc on la gent acudia per viure una vida normal, cosa que enfurisma els ocupants», va considerar el mandatari. Per contra, periodistes prorussos han negat en la immediatesa que Rússia tingués cap responsabilitat en el fet.

Aquesta nova agressió contra un edifici civil coincideix, en canvi, amb la reactivació de l’ofensiva russa a la regió de Khàrkiv, on s’han intensificat els bombardejos tant al nord com al sud-est, en particular en les poblacions ubicades entre l’ocupada Izíum i Txuhúiv, localitat que fins fa unes setmanes gaudia d’una relativa tranquil·litat i el pas a la premsa no sempre està permès. «Estan bombardejant moltíssim, també de dia, i hi ha persones que moren cada dia. És una situació molt difícil», explicava el mateix dilluns a aquest diari un oficial de la comarca de Txuhúiv. «Totes les escoles del poble han quedat destruïdes», afegia la Tatiana, veïna del poble de Zolotxeevskaia.

Khàrkiv frena l’avenç rus

En la mateixa Khàrkiv, després de setmanes en què una contraofensiva ucraïnesa semblava haver aconseguit contenir l’avenç rus cap aquesta important urbs ucraïnesa –la segona més gran d’Ucraïna–, la situació de seguretat s’ha deteriorat notablement en els últims dies. Reflex d’això ha sigut l’augment dels esclats que poden sentir-se a la ciutat, en particular a les nits però també de dia, gairebé sempre precedits pel trepant soroll de les sirenes antiaèries.

Tan sols la setmana passada un d’aquests atacs va destruir per complet un complex esportiu de diverses plantes al centre de la ciutat, alhora que també han sigut colpejats edificis al centre de la ciutat, pel que sembla utilitzats per unitats de l’exèrcit ucraïnès. De la mateixa manera, les autoritats han tancat zones de Saltivska, un barri-dormitori que és el més bombardejat de la ciutat, on part de la població ha rebut el suggeriment d’evacuar.