Els diputats britànics van aprovar dilluns la legislació per modificar unilateralment el Protocol per a Irlanda del Nord que forma part dels acords del Brexit firmats per Boris Johnson amb la Unió Europea. El projecte va tirar endavant per 295 vots a favor dels canvis, davant 221 en contra. A l’obrir el llarg debat a la Cambra dels Comuns la ministra d’Afers Exteriors, Liz Truss, va presentar la reforma com a «necessària i legal», després que «hàgim buscat una solució negociada durant 18 mesos», però «la Unió Europea s’ha negat a canviar el text del Protocol». Per això va argumentar, «hi ha una forta justificació legal per prendre aquesta mesura».

La UE aprova el pla per omplir els dipòsits de gas al 80% abans de l’hivern La legalitat va ser en canvi més que qüestionada fins i tot des de les files conservadores. L’exministre de Desenvolupament Internacional, Andrew Mitchell, va dir témer que els canvis «trenquin amb un tractat internacional, tirin per terra la nostra reputació internacional, amenacin amb una guerra comercial en un moment que la nostra economia està estancada i ens enfrontin al nostre aliat principal». L’ex primera ministra, Theresa May, també es va manifestar en contra. Truss va tornar a invocar la inestabilitat institucional a Irlanda del Nord i el perill per a l’Acord de Pau a fi de justificar els canvis. «L’aprovació de la llei», va assegurar, suposarà el retorn dels unionistes del DUP al govern compartit d’Irlanda del Nord que boicotegen des de fa mesos. A Baviera, on participava en la cimera del G-7, Boris Johnson va indicar que desitja l’entrada en vigor de les noves normes a finals d’any. Doble sistema de control El govern britànic proposa establir un «corredor verd», sense cap control fronterer per a les mercaderies procedents de la Gran Bretanya (Anglaterra, Escòcia i Gal·les) que tinguin com a destinació exclusiva Irlanda del Nord. Alhora s’establiria un «corredor vermell» per als productes de la Gran Bretanya que anirien via nord-irlandesa a la República d’Irlanda, és a dir, a la Unió Europea. Només aquests últims estarien sotmesos a controls i normes de la UE. El govern britànic reforçaria l’entrega a Brussel·les per endavant de les dades informàtiques dels intercanvis comercials. També estableix que qualsevol modificació de l’impost de valor afegit (VAT en anglès) s’apliqui a l’IVA a Irlanda del Nord. El govern intenta eliminar el Tribunal de Justícia de la UE com a òrgan supervisor a Irlanda del Nord i vol que es reemplaci per un nou mecanisme d’arbitratge.