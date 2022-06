L'OTAN augmentarà de 40.000 a més de 300.000 els efectius de les forces d'alta disponibilitat, preparades per donar una resposta ràpida en casos d'emergència. En una roda de premsa prèvia a la cimera que se celebra aquest dimecres i dijous a Madrid, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha anunciat que s'espera que en la trobada els països de l'OTAN acordin incrementar els efectius disponibles de les forces en estat de màxima alerta, així com el reforç d'alguns dels batallons desplegats a països de l'est d'Europa. D'altra banda, el noruec ha confiat que hi hagi "progressos" per superar el veto de Turquia a l'adhesió de Finlàndia i Suècia en una reunió entre els líders dels tres països que se celebrarà aquest dimarts.

Stoltenberg ha confirmat la intenció de transformar en brigades part dels batallons que l'OTAN va desplegar al flanc est arran de la invasió russa d'Ucraïna. El secretari general de l'OTAN ha afirmat que es tracta d'un "gir fonamental". "És la major transformació de la nostra defensa col·lectiva des del final de la Guerra Freda", ha dit. En la cimera, en plena guerra d'Ucraïna i amb el creixent desafiament que suposa la Xina, es preveu que l'OTAN adopti el nou concepte estratègic que definirà l'estratègia de l'aliança en els pròxims anys.