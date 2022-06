La imatges que es van difonent sobre el que va passar divendres passat a l’assalt massiu a la tanca de Melilla proven la mà dura amb què van actuar els gendarmes marroquins contra els migrants. Les xifres oficials ofertes per les forces de seguretat del Marroc reconeixen 23 morts, però les ONG eleven el nombre de morts fins als 37. Tot i que la major part de les morts es van produir per la porta del pas fronterer del Barrio Chino, un vídeo mostra també com un grup de migrants van escalar la tanca abans d’arribar a l’accés de la frontera i, davant els trets de la policia marroquina, la majoria d’ells es van acabar precipitant sobre els que eren sota.

Fins al moment, la versió dels fets que coneix el Govern d’Espanya és la que, durant una onada d’unes 2.000 persones cap a la tanca fronterera, prop de 500 d’aquestes persones es van amuntegar intentant passar a territori espanyol per una porta del centre fronterer del Barrio Chino, que havia aconseguit obrir un dels migrants, amb una allau que va matar una vintena d’ells per asfíxia o esclafament quan les files del darrere empenyien les de davant en el pas fronterer.