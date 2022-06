Un 46% dels ucraïnesos desplaçats per la guerra des del seu inici el 24 de febrer ja ha tornat al seu lloc d'origen, segons dades publicades per l'Organització Internacional per les Migracions (OIM), òrgan de l'Organització de les Nacions Unides (ONU). L'entitat calcula que 13 milions de persones han fugit de casa seva pel conflicte armat i, a 23 de juny, 5,3 milions de persones han tornat, d'elles un 10% havien fugit a l'estranger. L'ONU apunta que la dinàmica de retorn està incrementant-se de forma ràpida i la majoria dels retornats, un 74%, pretén quedar-se al seu lloc d'origen. Actualment, un 14% de la població ucraïnesa està desplaçada internament per la guerra, uns 6,3 milions de persones, un 12% menys que el mes anterior.

Un 60% dels desplaçats interns provenen de l'est del país, mentre que un 15% són del nord i un altre 11% residia a Kíiv. Del sud provenen un 11% dels desplaçats i de l'oest i del centre un 1%, respectivament. Durant l'últim més, només ha augmentat el nombre de desplaçats provinent del nord del país.

Un 65% de les persones desplaçades de forma interna són dones i un 35% homes

Dels desplaçats, un 30% es troba a l'est del país, mentre que un 25% s'ha refugiat a l'oest i un 23% al centre. A Kíiv hi ha un 7% dels desplaçats interns, al sud un 5% i al nord un 11%. L'est i la capital són les úniques regions on està augmentant el nombre de desplaçats acollits. En concret, la capital ha duplicat els refugiats en un mes, fins a 431.000 persones, mentre que a l'est han augmentat un 3,4%, fins a 1,9 milions de persones.

L'ONU apunta que un 65% de les persones desplaçades de forma interna són dones i un 35% homes. Per edats, el grup més nombrós és el d'entre 36 i 45 anys, seguit del de persones d'entre 46 i 59 anys, amb un 23%. Un 21% dels que han fugit té més de 60 anys, un altre 21% té entre 25 i 35 anys i un 8% té entre 18 i 24 anys.

Entre la població no desplaçada, un 35% assegura que algun familiar pròxim ha hagut de fugir per la guerra. La proporció és més elevada entre els que viuen a Kíiv, on la població que ha vist marxar una persona pròxima és del 46%. A l'est del país, la dada arriba fins al 40%, mentre que a la regió central és del 25%.