La Unió Europea ha aprovat de forma definitiva ampliar la vigència del certificat covid un any més, fins al 30 de juny de 2023, després que el Parlament Europeu donés llum verda a la mesura la setmana passada. En un comunicat publicat aquest dimarts, però, la UE assenyala que, si l'evolució de la pandèmia ho permet, el certificat pot ser eliminat abans. A banda de la pròrroga, Brussel·les també ha anunciat que la Comissió Europea haurà de presentar un informe abans del 31 de desembre d'aquest any sobre l'ús del certificat, que pot anar acompanyat de noves propostes legislatives que optin per prolongar o eliminar la mesura, depenent de la situació sanitària.

El certificat ha d'informar de les dosis administrades, independentment de l'estat membre on s'hagi emès. La mesura també recull una ampliació del tipus de proves d'antigen autoritzades, la possibilitat de permetre l'emissió de certificats de vacunació a les persones que participen en assajos clínics i l'emissió d'un certificat de recuperació després d'una prova d'antigen. La regulació va ser aprovada per l'Eurocambra el passat dijous amb 453 vots a favor, 119 en contra i 19 abstencions. Els eurodiputats van ratificar l'acord al qual van arribar els negociadors de la cambra i el Consell el 13 de juny. La mesura entrarà en vigor un dia després d'aparèixer al Diari Oficial de la UE.