El president de l’Equador, el conservador Guillermo Lasso, es va salvar aquest dimarts de ser destituït per l’Assemblea Nacional (Parlament), en no prosperar una moció per fer-lo fora del poder, promoguda per l’opositor grup parlamentari d’Unió per l’Esperança (UNES), afí a l’expresident Rafael Correa. La iniciativa per destituir Lasso es va quedar a 12 vots d’aconseguir el seu objectiu, ja que requeria el vot favorable de dos terços del Parlament, equivalent a 92 dels 137 assembleistes, però el resultat de la votació final va ser de 80 vots a favor davant 48 en contra i 9 abstencions.

La moció va ser presentada per l’assembleista d’UNES Fernando Cedeño sota la causal de «greu crisi política i commoció interna» en el context de les protestes contra el Govern per la carestia de vida, liderades pel moviment indígena i camperol, que deixen ja sis morts, un dels quals, un militar, i al voltant de 400 ferits. La votació es va produir després de més de 18 hores de debat, dividides en tres jornades on van intervenir 109 assembleistes per expressar la seva posició. Els assembleistes van haver de votar fins a tres vegades, ja que hi va haver una sol·licitud de rectificació per l’error en un vot i després una petició de reconsideració presentada per l’oficialisme per ratificar així la negativa de la Cambra a la moció.

A favor de la moció va votar el grup d’UNES i part del grup parlamentari del moviment indigenista i plurinacional Pachakutik, braç polític de la Confederació de Nacionalitats Indígenes de l’Equador (Conaie), la principal promotora de les protestes, que ja van pel dissetè dia. En contra va votar-hi l’oficialisme, que amb prou feines compta amb 13 assembleistes, però va estar avalat pel Partit Social Cristià i per forces opositores com l’Esquerra Democràtica, que van preferir votar a favor l’estabilitat.

Es buscava la ‘mort encreuada’

L’eventual destitució de Lasso per part de l’Assemblea implicava l’anomenada «mort encreuada», ja que comporta una convocatòria d’eleccions generals anticipades amb què també es renovaria la formació del legislatiu, on actualment l’oposició té majoria. A això apel·laven en les sessions de debat els representants del correisme, que defensaven els comicis anticipats com la solució a la crisi suscitada per les protestes, que ja van pel dissetè dia consecutiu.

Hores abans, durant l’última sessió del debat a l’Assemblea, Lasso va denunciar en un missatge en vídeo un intent per part del correisme «d’assaltar la democràcia, d’aprofitar del caos per destruir la institucionalitat a l’Equador».

Pressions sota investigació

El governant, que fa poc va complir un any en el poder després de guanyar la segona volta de les eleccions presidencials al candidat correista Andrés Arauz, va rebutjar «les amenaces, xantatges, persecucions i intimidacions als qui amb el seu vot a l’Assemblea Nacional estan disposats a defensar la institucionalitat i la pau». Lasso es va referir així a les denúncies de presumptes pressions a diversos assembleistes que votarien en contra de la moció, per les quals la Fiscalia General de l’Equador ha obert una investigació preliminar sota el presumpte delicte de delinqüència organitzada. Entre els investigats es troba un presumpte funcionari (assessor) de l’Assemblea, i fins al moment s’ha sol·licitat a diverses entitats que enviïn informació relacionada i es prenguin versions a qui s’identifica en els àudios que circulen a les xarxes socials, va informar la Fiscalia en un comunicat.