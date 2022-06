L'OTAN ha demanat disculpes formals al govern espanyol per haver posat per "error" al revés l'escut a una de les banderes espanyoles de petites dimensions situada al davant del president espanyol, Pedro Sánchez, durant la intervenció d'inauguració de la cimera com a país amfitrió. El govern espanyol ha acceptat ja les disculpes tot recordant que és l'OTAN qui s'encarrega de l'organització i del protocol de la cimera.

Biden anuncia que els Estats Units augmentarà la seva presència militar a Europa L'OTAN ha assegurat a través de Twitter que l'error s'ha corregit "immediatament", i ha demanat "sincerament disculpes" al govern espanyol, a qui "agraeix l'acollida excepcional de la cimera".