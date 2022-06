Un nen de vuit anys que jugava amb la pistola del seu pare a l’habitació d’un hotel de Florida ha matat accidentalment una nena d’un any i n’ha ferit una altra de dos, totes dues filles de la nòvia del seu progenitor.

Segons ha informat la premsa nord-americana aquest dimarts, el pare del nen va deixar la pistola enfundada a l’armari de la seva habitació de l’hotel Lion’s Motel de Pensacola.

Quan el tutor del menor va sortir de l’habitació, el seu fill va trobar l’arma, «va començar a jugar» i va disparar una bala que va matar el nadó, segons ha informat en una roda de premsa el xèrif del comtat d’Escambia, Chip Simmons, tal com ha recollit la cadena nord-americana CBC News.

El xèrif ha posat èmfasi que els nord-americans han «de millorar el tractament dels seus nens».

El pare del nen de 8 anys, Roderick Dwayne Randall, de 45 anys, ha estat acusat de ser un delinqüent en possessió d’una arma de foc, dos càrrecs de negligència per emmagatzemar una arma de foc a poca distància d’un menor amb resultat de lesions, manipulació de proves i no emmagatzemar una arma de foc de la manera adequada.

Les autoritats dels Estats Units han informat que ha han detingut el progenitor de l'infant en un primer moment. Posteriorment, l'han posat en llibertat sota fiança de 38.900 euros (41.000 dòlars).

Segons dades del grup de defensa Everytown for Gun Safety, des de principis d’any s’han produït almenys 126 tirotejos no intencionats per part de nens als Estats Units, amb el resultat de 55 morts i 78 ferits.

Aquest succés es produeix després d’una sèrie de tirotejos que han commocionat el país nord-americà durant aquest any i després de l’aprovació d’una llei per controlar les armes als Estats Units.

El president dels Estats Units, Joe Biden, va firmar dissabte la «monumental» Llei Bipartidista per unes Comunitats Més Segures, la primera iniciativa legal que limita, tot i que tímidament, les condicions per a la tinença d’armes de foc des de fa 30 anys.