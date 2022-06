Els països de la Unió Europea van consensuar dimarts una postura comuna en alguns dels expedients clau del gran paquet legislatiu ‘Fit for 55’ per descarbonitzar la UE el 2050, cosa que permetrà iniciar la tardor vinent la negociació definitiva amb el Parlament Europeu. «Ningú es fa il·lusions que aquesta transició sigui fàcil, però la crisi climàtica i les seves conseqüències són clares, per això és inevitable», va declarar després d’unes 16 hores de negociacions la ministra per a la Transició Energètica de França, Agnès Pannier-Runacher, en nom de la presidència rotatòria del Consell de la UE.

Reunits a Luxemburg, els titulars de Medi Ambient dels Vint-i-set van consensuar la seva posició sobre cinc peces legislatives de les catorze que formen el gran full de ruta per reduir les emissions de CO2 el 2030 almenys un 55% respecte al 1990, com a camí per arribar a la neutralitat climàtica a meitat de segle.

Els estats membres van fixar la seva posició sobre com volen que sigui la reforma del mercat de comerç d’emissions de CO2, l’anomenat sistema ETS que des del 2005 grava el diòxid de carboni que alliberen unes 11.000 plantes industrials i el sector de l’aviació, i pedra angular de la política climàtica comunitària des d’aquell any. Les emissions cobertes per aquest mercat hauran de reduir-se en un 61% el 2030, segons la posició que defensen les capitals, i per aconseguir-ho s’aniran reduint progressivament els permisos gratuïts d’emissió que actualment poden utilitzar les indústries per anar adaptant les seves tecnologies. A més, l’acord entre els països preveu incloure el transport marítim en l’ETS, però amb un tracte favorable per a les illes amb menys de 200.000 habitants, així com per als seus aeroports i els de les regions ultraperifèriques.

Les capitals defensen, a més, que aquest mecanisme generi un Fons Social del Clima dotat amb 59.000 milions d’euros entre 2026 i 2032 per ajudar en la transició els més vulnerables, una suma que suposa una significativa reducció respecte als 72.000 milions de la proposta original de la Comissió Europea que recolza l’Eurocambra.

També van consensuar que es reprodueixi un mercat similar, conegut com a ETS 2, que gravarà els edificis i el transport rodat a partir del 2028, un any després del que proposava la Comissió Europea.