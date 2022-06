El president rus, Vladimir Putin, ha alertat aquest dijous que respondran "de manera simètrica" a un reforç militar de Suècia i Finlàndia. "No hi ha res que ens preocupi respecte a la seva entrada a l'OTAN", ha assegurat Putin en una intervenció després de la llum verda de l'Aliança a l'adhesió dels dos països nòrdics. El mandatari rus ha afegit que la situació als països nòrdics és molt diferent a la d'Ucraïna, ja que "no tenen cap conflicte territorial", Amb tot, ha advertit que serà "inevitable" que existeixin "tensions".

Durant les negociacions prèvies a l'inici de la guerra el 24 de febrer, Putin havia marcat com a línies vermelles la renúncia de l'OTAN als territoris d'Europa de l'Est i la tornada als límits anteriors a 1997, defensant que míssils de l'OTAN a Ucraïna podrien arribar a Moscou "en minuts". Putin també ha negat que l'exèrcit rus ataqués el centre comercial a la localitat ucraïnesa de Kremenchuk, un fet que ha deixat 18 morts. El mandatari ha defensat que l'exèrcit rus no ataca "cap objectiu civil" i ha atribuït la culpa a Ucraïna. A més, ha assenyalat que els objectius russos són fer-se amb el Donbass i "crear les condicions que garanteixin la seguretat de Rússia". Més tard, en declaracions a San Petersburg, Putin ha afirmat que la creació d'un món multipolar és "irreversible".