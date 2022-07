Els edificis d’Odessa estan en ruïnes després que les forces del Kremlin bombardegessin el port del sud d’Ucraïna amb míssils. L’atac es va produir després que el president rus, Vladímir Putin, encapçalés, desafiador, les celebracions per commemorar la victòria soviètica sobre l’Alemanya nazi en la Segona Guerra Mundial. L’ofensiva russa també continua a diverses regions del país, com Lugansk, Khàrkiv i Dnipró.

Tot i que Putin va guardar silenci sobre els plans d’una escalada, va exhortar els russos a lluitar i va repetir les seves afirmacions que estaven combatent de nou contra els nazis. Les seves forces continuen destruint la infraestructura de la planta siderúrgica d’Azovstal a Mariúpol, on resisteixen les últimes tropes ucraïneses.

«Esteu lluitant per la pàtria, pel seu futur, perquè ningú oblidi les lliçons de la Segona Guerra Mundial. Perquè no hi hagi lloc al món per als botxins, els castigadors i els nazis», va dir Putin en el seu discurs. En paral·lel, el president d’Ucraïna, Volodomir Zelenski, en el seu propi discurs de dilluns, va prometre que els ucraïnesos triomfarien. «El Dia de la Victòria sobre el nazisme, lluitem per una nova victòria. El camí és difícil, però no tenim cap dubte que vencerem», va dir Zelenski.

A Odessa, el principal port del mar Negre per a l’exportació de productes agrícoles, una persona va morir i cinc van resultar ferides quan set míssils van impactar en un centre comercial i un dipòsit, segons van informar les Forces armades d’Ucraïna a Facebook. Les imatges de vídeo del lloc dels fets mostraven els bombers i els equips de rescat pentinant els munts de runa i ruixant les restes encara fumejants.

Recerca de rutes alternatives

Ucraïna i els seus aliats han intensificat els seus esforços per desbloquejar els ports o proporcionar rutes alternatives per exportar les seves importants collites de gra, blat i blat de moro, <strong>bloquejats des de la invasió.</strong>

El president del Consell Europeu, Charles Michel, va visitar Odessa dilluns, i la seva reunió amb el primer ministre ucraïnès, Denís Xmihal, es va veure interrompuda per l’atac amb míssils. Les seves converses van continuar en un refugi antiaeri, segons el compte oficial de Twitter de Xmihal.

El Ministeri de Defensa ucraïnès va dir que les forces russes, recolzades per tancs i artilleria, estaven portant a terme «operacions d’assalt» a la planta d’Azovstal de Mariúpol, on centenars de defensors ucraïnesos han resistit mesos de setge. Mariúpol es troba entre la península de Crimea, presa per Moscou el 2014, i parts de l’est d’Ucraïna sota el control dels separatistes recolzats per Rússia. La captura de la ciutat permetria a Moscou unir les dues zones.

Èxode migratori

Més de 5,5 milions d’ucraïnesos han fugit del seu país des de la invasió russa del 24 de febrer, segons les Nacions Unides, que l’ha qualificat com la crisi de refugiats de més creixement a Europa des de la Segona Guerra Mundial. No obstant, els guanys de Moscou després de la invasió han sigut, en el millor dels casos, més lents de l’esperat.

El president dels Estats Units, Joe Biden, va dir que el preocupava que Putin no tingui una sortida en aquest moment. Diverses fonts asseguren que els legisladors demòcrates dels Estats Units han acordat una proposta d’ajuda de 40.000 milions de dòlars per a Ucraïna, que inclou un paquet massiu de noves armes.

La Casa Blanca havia qualificat anteriorment les declaracions de Putin durant el seu discurs del Dia de la Victòria com a «història revisionista que va prendre la forma de desinformació».

La victòria soviètica en la Segona Guerra Mundial ha adquirit un estatus gairebé religiós a Rússia sota el mandat de Putin, que ha invocat el record de la «Gran Guerra Patriòtica» al llarg del que ell anomena una «operació militar especial» a Ucraïna.